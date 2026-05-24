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Eine der legendärsten Spielbuch-Reihen wird nach 47 Jahren endlich verfilmt, im Regiestuhl sitzen echte Horror-Experten

Aus der Buchreihe Choose Your Own Adventure wird ein Film und die neuen Die-Mumie-Regisseure sind mit an Bord!

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Franziska Hammerschmidt
24.05.2026 | 13:56 Uhr

Die Köpfe hinter Ready or Not 2 und Scream 6 arbeiten für 20th Century Studios an einer Verfilmung der Choose-Your-Own-Adventure-Buchreihe. Bildquelle: Searchlight PicturesParamount Pictures Die Köpfe hinter Ready or Not 2 und Scream 6 arbeiten für 20th Century Studios an einer Verfilmung der Choose-Your-Own-Adventure-Buchreihe. Bildquelle: Searchlight Pictures/Paramount Pictures

In einer Geschichte endlich mal selbst der Boss sein und sich am Ende über seine eigenen Fehlentscheidungen aufregen, geht nicht nur in Videospielen wie Detroit: Become Human oder im erst kürzlich erschienenen Directive 8020

Bereits von 1979 bis 1998 erschien beim amerikanischen Verlagshaus Bantam Books die beliebte Spielbuch-Reihe »Choose Your Own Adventure«, in der Fans selbst entscheiden konnten, wie die Handlung weitergeht.

Allein die Hauptreihe besteht aus insgesamt 184 Titeln – hinzukommen noch fast 100 weitere Spin-offs und Ableger. Das allererste Werk war The Cave of Time. Bis 1998 hat Bantam insgesamt 250 Millionen Bücher der Serie verkauft. Im Jahre 2006 übernahm der Verlag ChooseCo die Marke, legte einige Bücher neu auf und veröffentlicht seither auch neue Exemplare.

Also gibt's genug Stoff für eine Verfilmung, oder? Das dachte sich vermutlich auch 20th Century Studios.

Video starten 1:31 Black Mirror: Bandersnatch ist ein gutes Beispiel für einen erfolgreichen, interaktiven Film - mittlerweile ist er aber nicht mehr auf Netflix verfügbar

Choose Your Own Adventure wird verfilmt

Deadline ist zu Ohren gekommen, dass 20th Century Studios derzeit mit einer Film-Adaption der Buchreihe liebäugelt. Für die Regie und die Produktion soll das Filmemacher-Kollektiv Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett) verpflichtet werden, das sich in der Vergangenheit bereits für Projekte wie Ready or Not 2, Abigail oder Scream 6 verantwortlich zeigte. 

Demnächst übernehmen Bettinelli-Olpin und Gillett ebenfalls die Regie beim neuen Die-Mumie-Film, der die Rückkehr der Original-Stars Brendan Fraser, Rachel Weisz und John Hannah vorsieht. 

Das Drehbuch zum Choose-Your-Own-Adventure-Film verfasst Tom Bissell, der für seine Skript-Arbeit an der Star-Wars-Serie Andor, dem Doku-Drama The Disaster Artist und dem beliebten Videospiel Uncharted 4 bekannt ist.

Genauere Infos zur Handlung gibt es derzeit noch nicht. Mit den vielen Büchern und Geschichten dürfte die Auswahl dort jedenfalls sehr groß sein. Es kann also an die unterschiedlichsten Orte gehen: Geisterschlösser, einsame Inseln oder auch auf die offene See. 

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Es bleibt demnach spannend, wie das Regie-Kollektiv ein so großes und kompliziertes Filmprojekt umsetzen wird. Ab 2017 hatte Netflix ein großes Angebot an interaktiven Filmen, wie zum Beispiel Black Mirror: Bandersnatch. Die meisten Titel wurden jedoch vom Streaming-Dienst entfernt. Fans versuchten das vergebens, mit einer Petition zu verhindern. Mehr dazu in der obigen Linkbox.

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