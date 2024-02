Ausgerechnet Kult-Regisseur Christopher Nolan outet sich als Fan einer oft belächelten Filmreihe

Offenbar liegt Christopher Nolan »die Familie« auch so sehr am Herzen wie Dom Toretto. Bildquelle: Wikipedia

Was für Filme schaut eigentlich jemand, dessen Geist solch komplexe Streifen wie Interstellar, Inception, Tennet und zuletzt Oppenheimer hervorgebracht hat?

Wer glaubt, dass Kult-Regisseur Christopher Nolan privat nur anspruchsvolle Filmkost auf seine Netzhaut flimmern lässt, täuscht sich gewaltig. Ausgerechnet Nolan hat sich jetzt als Fan der Filmreihe Fast & Furious geoutet - und er gibt euch sogar einen Experten-Tipp.

Habe kein schlechtes Gewissen

Zugegeben: Es ist nicht ganz klar, wie ernst Nolan seine Aussagen wirklich meint. Denn das Interview, in dem er sich als Fan der Actionreihe zu erkennen gibt, wurde vom bekannten Comedian und Late-Night-Host Stephen Colbert geführt, was auch an den Lachern im Hintergrund zu erkennen ist.

Da Nolan seine Aussagen aber mit Argumenten untermauert und als Film-Liebhaber in dieser Hinsicht wohl keine Witze über die Konkurrenz reißen würde, glauben wir ihm einfach mal.

Colbert deutet gegenüber Nolan an, dass der Regisseur doch bestimmt ein paar Guilty Pleasures habe, schließlich sei ihm zu Ohren gekommen, dass Nolan ein Fan von Fast & Furios sei.

Nolan betont daraufhin direkt:

Ich habe kein schlechtes Gewissen, ein Fan von Fast & Furios zu sein. Es ist ein großartiges Action-Franchise!

Im Trailer zu Fast X aus dem Jahr 2023 könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen:

Mit diesem Film solltet ihr laut Christopher Nolan anfangen

Als Colbert gesteht, noch nie einen Teil von Fast & Furious gesehen zu haben, entfährt Nolan ein sehr echt klingendes, überraschtes Wirklich?! . Daraufhin erklärt der vielfach ausgezeichnete Regisseur seinem Interviewpartner erst mal in Ruhe, was Sache ist:

Ich sehe mir diese Filme ständig an, ich liebe sie… […] Ich bin erstaunt, dass du noch nie einen [der Filme] geschaut hast. Du musst sie ja nicht alle auf einmal sehen, es sind nur die letzten paar, in denen sich ein ganz bestimmter Bogen an Mythologie entwickelt. […]

Was folgt, ist eine klare Empfehlung von Herrn Nolan:

Ich würde mit Tokyo Drift anfangen.

2006 inszenierte Fast & Furious: Tokyo Drift packende Straßenrennen bei Nacht.

Tokyo Drift ist der dritte Teil der Reihe und 2006 erschienen. Weshalb die beiden Vorgänger laut Nolan nicht unbedingt Teil eurer Watchlist sein müssen, solltet ihr die Actionreihe nachholen wollen, lässt er offen.

Fast & Furious wird zwar oft von Kritikern für die schwache Handlung, Logiklücken und die schauspielerischen Leistungen des Casts gerügt. Fakt ist aber: Die Filme sind erfolgreich und beliebt. Das beweisen immer wieder stark abweichende Kritiker/User-Scores wie etwa beim jüngsten Teil Fast X.

Inzwischen kommt die Reihe inklusive Ablegern auf 12 Filme mit einem gesamten Einspielergebnis von über zwei Milliarden US-Dollar - das reicht immerhin für Platz 13 der erfolgreichsten Filmreihen der Welt!

Wenn ihr also Fast-Fan seid und das nächste Mal für euren Film-Geschmack belächelt werdet, dann denkt daran: Christopher Nolan ist einer von euch, und der Mann muss es schließlich wissen!