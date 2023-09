Cities Skylines 2 macht aus einem ungewollten Bug ein witziges Feature

Wenn euch dieser Artikel gefällt, dann lasst einen Like da!

Likes, Likes, Likes - in den Weiten von Social Media geht es gefühlt nur darum, dass die eigenen geistigen Ergüsse auf möglichst viel Wohlgefallen stoßen. Und sogar in Cities: Skylines 2 ist man vor diesem Wahnsinn nicht gefeit, denn dort gibt es Chirper .

Das ist der aus dem Vorgänger bekannte Nachrichtendienst, der einen blauen Vogel als Maskottchen besitzt. Kommt euch das bekannt vor? Klar, die Parallelen zum früher Twitter und heute X genannten Dienst sind nicht zu übersehen.

It's not a bug - it's a feature!

Ein Bug hat Chirper nun sogar besser gemacht als ursprünglich vorgesehen. Statt den Fehler zu beheben, wurde dieser nämlich kurzerhand in den Rang eines Features befördert.

Chirper kann von euch als Stadtmaestro genutzt werden, um die Wünsche, Sorgen und Bedürfnisse eurer Einwohner besser zu identifizieren. Wenn etwa eine bestimmte Kultureinrichtung gewünscht wird, werden die Einwohner auf Social Media darüber posten. Wenn das Trinkwasser stinkt, ebenfalls. Dann könnt ihr darauf reagieren, indem ihr die Missstände behebt.

Ihr könnt aber auch ein richtig cooler Bürgermeister sein und die Posts eurer Bürger liken. Womit wir bei dem angesprochenen Bug angekommen wären: Diese Möglichkeit war ursprünglich nämlich nicht geplant.

Laut einem Interview mit PCGamesN mit Game Designer Henri Haimakainen gefiel sie dem Entwicklerteam bei Colossal Order aber so sehr, dass sie dieses versehentliche Feature einfach im Spiel gelassen haben.

Unklar ist noch, ob eure eigene Social-Media-Aktivität Auswirkungen hat. Vielleicht meckern die Bürger ja irgendwann, wenn sie merken, dass ihr Oberhaupt lieber Likes verteilt, statt zu arbeiten?!

Liked euch…ähm, gefällt euch die Vorstellung, mit euren Einwohnern über Social Media in Kontakt zu treten? Oder wird sich euer Gedankenkarussell nur darum drehen, wie ihr möglichst schnell eure Kleinstadt zu einer gigantischen Metropole ausbaut? Braucht ihr derlei Social-Media-Funktionalitäten überhaupt im Spiel? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!