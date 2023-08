Entwickler von Cities: Skylines 2 verraten: Viele Ideen von Fans inspiriert

Cities: Skylines 2 hat viele neue Features zu bieten - nicht alle davon sind eigens vom Entwicklerteam erdacht worden.

Es kann durchaus als Kompliment für die große, noch immer aktive Modding-Community von Cities: Skylines verstanden werden, wenn das Entwicklerteam von Colossal Order im Interview mit uns freimütig zugibt: Ja, einige besonders beliebte Modifikationen haben durchaus die Features von Cities: Skylines 2 beeinflusst.

Wir haben nachgehakt und erfahren, welche Mods besonders viel Anklang beim Team gefunden haben und was genau ihnen daran so gefällt.

Community hat uns inspiriert

Sowohl bei der Weiterentwicklung des ersten Teils als auch bei der Arbeit am Nachfolger habe die Community demnach eine durchaus wichtige Rolle gespielt und das Team mit einigen von Usern erstellten Inhalten inspiriert.

Wie viele Mods genau auf dem Radar von Colossal Order aufgetaucht sind, lässt sich nicht genau sagen. Ein paar Favoriten werden dann aber doch genannt, die offenbar einen wirklich relevanten Einfluss auf Cities: Skylines 2 hatten:

Es gibt einige Quality-of-Life-Mods, von denen wir uns inspirieren ließen, wie etwa Fine Roads Tools und Parallel Road Tool. Auch Ploppable RICO gab uns die Idee für Signature-Gebäude, die im Wesentlichen einzigartige Wohn-, Gewerbe- und Bürogebäude sind, Gewerbe-, Industrie- und Bürogebäude, die der Spieler in den Zonen platzieren kann.

16:54 Cities: Skyline 2 ist viel größer und bringt noch mehr Stadt-Simulation

Diese neuen und von Vorgänger-Mods inspirierten Features in Cities: Skylines 2 sind auch die persönlichen Lieblinge mancher Teammitglieder von Colossal Order. Auf unsere Frage, welche Features sie subjektiv am coolsten finden, folgten einige klare Antworten:

Straßenbauwerkzeuge! Es fühlt sich so glatt, schnell und einfach an, ein schönes Straßennetz zu bauen. Emmi Hallikainen, Produzentin

Auch die bereits zur Sprache gekommenen Signature-Gebäude haben einen internen Fan:

Charakteristische Gebäude: Große platzierbare Gebäude, die wie zonierte Gebäude funktionieren, verleihen verschiedenen Stadtvierteln und Städten einen ganz eigenen Charakter. Ob es sich um ein riesiges Einkaufszentrum oder eine große Fabrik handelt, sie bringen diese großen und komplexen Gebäude ins Spiel, und anders als in Cities: Skylines funktionieren sie wie zonierte Gebäude, die Arbeitsplätze oder Wohnungen bieten. Samantha Woods, Community Manager

Findet ihr es in Ordnung, dass sich ein Entwicklerteam an den Mods von Fans orientiert, wenn es um neue Features für das nächste Spiel geht? Würdet ihr euch als Ersteller einer Mod über diese Art von Credit freuen? Oder sollten eurer Ansicht nach alle Neuerungen rein aus internen Meetings und Brainstorms stammen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!