Cities Skylines 2 lässt in Sachen Map-Größe seinen Vorgänger weit hinter sich

Die Städte von Cities: Skylines 2 können jetzt größer werden, als je zuvor.

Hach, was war das immer nervig, wenn man sich in Cities: Skylines im Kopf so eine schöne Stadt überlegt hatte... Mit prächtigen Monumenten, beschaulichen Wohnvierteln und gigantischen Autobahnkreuzen - und all diese großen Pläne dann an einem limitierenden Faktor scheiterten: Der Map-Größe.

Im ersten Teil der beliebten Städtebausimulation konntet ihr auf maximaler Ausbaustufe lediglich 9 von insgesamt 25 möglichen Kartenkacheln freischalten - was natürlich die Freiheit beim Städtebau irgendwann einschränkte. Bei einer Kachelgröße von 1.92km² ergab sich dadurch eine maximal bebaubare Fläche von lediglich 33.18km². Mehr gab’s nur mit Mods.

Cities: Skylines 2 will hier einiges anders machen. In einem Blogpost haben sich die Entwickler nun erstmals zum neuen Kartensystem geäußert und neben der Größe der Map auch einige wichtige Änderungen an den Map-Kacheln verraten. Wir erklären’s euch:

Was ist anders?

Im zweiten Teil von Cities: Skylines sollen die einzelnen Kartenkacheln kleiner sein als im Vorgänger. Dafür werdet ihr aber fast alle der insgesamt 441 Kacheln im Laufe des Spiels freischalten dürfen. Daraus ergibt sich eine insgesamt mögliche Größe von 159km² für eure Stadt; also rund fünfmal so viel, wie im Vorgänger.

Darüber hinaus müssen die Kacheln, auf denen ihr bauen wollt, nicht mehr direkt miteinander verbunden sein. Das heißt, ihr könnt Vororte und andere kleine Siedlungen bauen, die nicht unmittelbar an eure Stadt angrenzen, sondern wie isolierte Inseln irgendwo auf der Map liegen.

Mehr Kacheln, mehr Infos, mehr Raum für Wachstum: So sieht der neue Kachelkauf in Cities: Skylines 2 aus.

Außerdem wurde das Höhenlimit… erhöht. Eure Stadt kann theoretisch also auch auf Hochebenen oder in den Bergen weiter wachsen, wenn ihr in der Ebene bereits sämtliches freies Bauland erschöpft habt.

Was haben die Entwickler sonst noch verraten?

Natürlich hat das Paradox-Team noch mehr neue Infos für euch parat. Parallel zum Blogpost veröffentlichten die Entwickler ein kurzes YouTube-Video, in dem einige weitere Neuerungen gezeigt werden. Das Video seht ihr hier:

In dem Clip werden einige der kommenden Karten angeteasert und ein Feature zur Theme-Auswahl präsentiert. Das Theme entscheidet darüber, ob die Stadt eher europäisch oder amerikanisch aussieht; Wohngebäude, Polizeiautos und Straßenschilder ändern sich entsprechend. Beim Erstellen eines neuen Saves könnt ihr nun in der Kartenauswahl einstellen, welches Theme eure Stadt haben soll.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Cities: Skylines und die neuen Möglichkeiten, die euch das Spiel beim Städtebau lässt? Oder seid ihr noch immer mit der Stadtplanung im ersten Serienteil beschäftigt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!