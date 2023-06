In Cities Skylines 2 limitiert nur noch eure Hardware die Menge an Autos und Passanten in der Stadt

Ein neuer Blog-Eintrag erklärt, wie sich die KI in Cities: Skylines 2 vom Vorgänger abhebt.

Wenn es eine Kritik an Cities: Skylines gibt, dann ist das dessen stellenweise abenteuerliche Verkehrs-KI. Nicht grundlos wurde in unserer Umfrage zum Nachfolger eine Verbesserung der KI an oberste Stelle der gewünschten Änderungen gewählt.

Nun hat sich das Entwicklungsteam dem Thema angenommen und geht im aktuellen Blog ausführlich darauf ein, wie Cities: Skylines 2 diese gewünschte Änderung genau umsetzen soll. Dabei kam auch heraus, dass das Aufbauspiel gewaltige Metropolen möglich machen soll, in denen tausende Menschen leben. Ein kleiner Teil der Neuerungen wurde auch im Trailer besprochen:

4:01 Cities: Skylines 2 stellt euch die Highlights der neuen KI vor

So wird die KI überarbeitet

Der Blogeintrag ist wirklich gewaltig und kann in voller Länge hier natürlich nicht wiedergegeben werden. Wir kürzen die Informationen für bessere Übersicht deshalb etwas ein und fassen alle Details zusammen. Hier die Liste an Änderungen:

Wegfindungskosten: Anders als im Vorgänger werden in Cities: Skylines 2 die Routen der Bewohner nicht nur daran gemessen, wie weit Punkt A von Punkt B entfernt ist. Stattdessen berechnet das Spiel die Kosten eines Weges, die bei Teenagern, Erwachsenen und Senioren anders berechnet werden. Hier fallen Zeit, Kosten und Bequemlichkeit ins Gewicht. Service-Fahrzeuge berechnen außerdem noch, wie weit andere Gefährte des selben Typs vom Ziel entfernt sind.

Spurennutzung: Auch bei der Nutzung von Fahrspuren verhielt sich die KI im Vorgänger noch sehr stur und verursachte so unnötige Staus. Im Nachfolger nutzt sie bevorzugt freie Spuren. Es wird sogar wenn möglich eine Rettungsgasse gebildet - sehr löblich!

Auch bei der Nutzung von Fahrspuren verhielt sich die KI im Vorgänger noch sehr stur und verursachte so unnötige Staus. Im Nachfolger nutzt sie bevorzugt freie Spuren. Es wird sogar wenn möglich eine Rettungsgasse gebildet - sehr löblich! Verkehrssimulation: Unterwegs fällt die KI jetzt viel mehr Entscheidungen und passt sich veränderten Gegebenheiten an, etwa durch einen Unfall. Notfall-Fahrzeuge wie die Polizei können auch gegen Verkehrsregeln verstoßen und dann eigentlich illegal wenden. Die Berechnung ist noch beeindruckender, da es in der Theorie keine Obergrenze an sich bewegenden Bewohnern gibt. Eher gibt eure Hardware den Geist auf - was hoffentlich nicht allzu schnell passiert.

Unfälle: Die KI kann jetzt auch Mist bauen und so Unfälle verursachen. Das kommt entweder durch das individuelle Fahrverhalten eines Bürgers oder durch Umwelteinflüsse. Regen, Dunkelheit, Katastrophen und der Straßenzustand legen fest, wie hoch die Unfall-Wahrscheinlichkeit ausfällt.

Die KI kann jetzt auch Mist bauen und so Unfälle verursachen. Das kommt entweder durch das individuelle Fahrverhalten eines Bürgers oder durch Umwelteinflüsse. Regen, Dunkelheit, Katastrophen und der Straßenzustand legen fest, wie hoch die Unfall-Wahrscheinlichkeit ausfällt. Parken: Wie schon beim Straßenbau vorgestellt, spielt das Parken auch bei der KI eine wichtige Rolle. Preis, Bequemlichkeit und Distanz zum Endziel bestimmen, ob ein Parkplatz genutzt wird und von wem. Die Position legt auch fest, welche Route ein Mensch zu seinem Ziel nimmt.

Parken: Wie schon beim Straßenbau vorgestellt, spielt das Parken auch bei der KI eine wichtige Rolle. Preis, Bequemlichkeit und Distanz zum Endziel bestimmen, ob ein Parkplatz genutzt wird und von wem. Die Position legt auch fest, welche Route ein Mensch zu seinem Ziel nimmt.

Damit ihr den Verkehr gut im Blick habt, gibt es Info-Fenster. Ein Fenster zeigt den Verkehr, ein anderes die Straßen. Das Verkehr-Fenster zeigt also, wo sich Staus abzeichnen, während das Straßen-Fenster Aufschluss darüber gibt, wie sich der Verkehrsfluss genau auf einer Straße darstellt und welchen Zustand die Straße hat. Verkehr aus anderen Städten: Wenn eure Stadt wächst, kommen auch Bewohner anderer Städte von außerhalb der Karte. Das erhöht das Verkehrsaufkommen, kann aber mit den gleichen Methoden reguliert werden.

Soviel zur KI! In den nächsten Wochen wird Colossal Order noch viele weitere Blog-Einträge veröffentlichen, bis das Spiel schließlich am 24. Oktober 2023 erscheint. Als Nächstes steht am 3. Juli öffentlicher Warentransport an.

