Cities Skylines 2 hat sein Release-Datum enthüllt und es ist schon bald soweit

Auf dem Xbox- und Bethesda-Showcase vom 11. Juni 2023 wurde ein neuer Trailer zu Cities Skylines 2 gezeigt. Das größte Highlight des Videos war wohl das Finale, denn das hat endlich ein Release-Datum verraten. Das Städte-Aufbauspiel erscheint am 24. Oktober 2023.

Was zeigt der neue Trailer?

Cities Skylines 2 ist ohne Zweifel eines der am heißesten erwarteten Aufbauspiele des Jahres. Neben dem Release-Datum zeigt das Video auch neue Gameplay-Szenen, wie zum Beispiel die Straßen-Planung. Aber schaut es euch doch am besten einfach selbst an:

