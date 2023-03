Cities: Skylines 2 muss laut GameStar-Community den Vorgänger in einem Bereich überflügeln

Es ist eindeutig: Wenn Cities: Skylines 2 etwas verbessern muss, dann den Verkehr.

Wie erhofft, kündigte Paradox bei der Announcement-Show tatsächlich einen Nachfolger zu einem der besten Aufbauspiele aller Zeiten an. Cities: Skylines 2 soll noch 2023 erscheinen und verspricht Großes für das Genre.

Doch auch wenn der Vorgänger viele Fans hat und damit einiges richtig macht, gibt es immer Verbesserungspotenzial. Wir wollten deshalb von euch wissen, welche Neuerungen ihr euch von einem Nachfolger erhofft. Dafür stellten wir euch ein paar Möglichkeiten zur Verfügung.

Das Ergebnis dieser Umfrage zeigt: Die meisten von euch hoffen vor allem darauf, dass Skylines 2 den Verkehr besser in den Griff kriegt. Oder euch zumindest mehr Möglichkeiten an die Hand gibt, um den Verkehr eurer Großstadt selbst zu regeln.

Von den etwa 12.000 Stimmen (jeder Teilnehmer konnte bis zu 3 Stimmen vergeben) gingen circa 5.000 allein auf bessere Verkehrs-KI und bessere Verkehrs-Tools . Die bessere KI war dabei den meisten noch wichtiger. Die gesamte Umfrage-Auswertung seht ihr hier:

2:15 Cities: Skylines 2 im Trailer enthüllt: Das Aufbau-Meisterwerk wird fortgesetzt

Das wünscht sich die Community noch

Lediglich 181 Stimmen wurden in unserer Umfrage der Option gegeben, dass ihr euch noch ein anderes Feature wünscht. Entsprechend wird auch in den Kommentaren in erster Linie auf die Möglichkeiten aus der Umfrage eingegangen - die Tendenz zur Verkehrs-Optimierung ist da ebenfalls zu erkennen.

Zu den in der Umfrage nicht genannten Wünschen gehört laut DorianTheGray beispielsweise auch eine verschönerte Spieloberfläche.

Diese fürchterliche und hässliche Unity-0815-UI könnte mal eine Modernisierung vertragen. Sie ist für mich nach wie vor der Grund, warum ich auch nach mehreren Anläufen nicht mit dem Spiel warm wurde, obwohl ich Ewigkeiten lang SimCity-Jünger war.

Viele äußern in den Kommentaren auch den Wunsch danach, dass Cities: Skylines 2 ein paar unterhaltsame Events einbaut oder gar eine eigene Story-Kampagne parat hält. Novasun schreibt dazu:

Gerne auch mehr Story - so ne Art Karriere, wo man zunächst verschiedene Szenarien meistern muss - bis man der echte Oberbürgermeister seiner eigenen Metropole wird ... Im Late Game dann auch gerne Siegbedingungen ähnlich eines Civ... Super Ökologische Stadt oder Megametropole etc. Pe. Pe...

Was denkt ihr? Spiegelt die Umfrage eurer Meinung nach die Wünsche der Community gut wider oder fallen euch jetzt noch mehr Dinge ein, die das Aufbauspiel überarbeiten sollte? Schreibt es uns in die Kommentare!