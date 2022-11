Cities: Skylines – Aufbauspiel-Legende bläst bald mit Gratis-Inhalten und zig neuen DLCs zum Großangriff

1:10 Cities Skylines zeigt im Trailer Zahlreiche Neuerungen und DLCs, die noch 2022 erscheinen.

Was haben Anno 1800 und Cities: Skylines gemeinsam? Beide Aufbauspiele werden noch Jahre nach dem Release mit neuen Erweiterungen, Updates und anderen Inhalten versorgt. Wer immer noch begeistert moderne Städte aus dem Boden stampft, bekommt bald jede Menge neues Spielzeug. Denn noch 2022 sollen 8 kleine Erweiterungen für Cities: Skylines veröffentlicht werden. Wir fassen die wichtigsten Neuigkeiten zusammen, hier geht es direkt zu den einzelnen Abschnitten:

Wenn euch zunächst interessiert, wie sich das Aufbauspiel vier Jahre nach dem Release spielt, dann werft einen Blick auf unseren Nachtest. Der wertet Cities Skylines noch einmal auf und hievt es so auf den wohl verdienten ersten Platz unserer Aufbau-Charts:

Cities: Skylines hat für die letzten beiden Monate von 2022 so einiges geplant. Los geht es mit einem Gratiswochenende, bei dem ihr das Aufbauspiel vom 10. November um 19:00 Uhr bis zum 14. November um 19:00 Uhr kostenlos auf Steam ausprobieren könnt.

Der erste Schwung an neuen Inhalten folgt dann am 15. November. Für alle Spieler gibt es dann ein kostenloses Update, das eure Möglichkeiten bei öffentlichen Verkehrsmitteln und Straßen erweitert, sowie einige kostenpflichtige Erweiterungen. Am 13. Dezember werden weitere DLCs veröffentlicht, hier seht ihr was euch erwartet:

Straßen & Fahrzeuge

Das kostenlose Update liefert am 15. November, wie der Name schon verrät, zusätzliche Straßen und Fahrzeuge. Ganz neu ist dabei, das manche der neuen Inhalte Features aus mehreren DLCs vereinen.

20 neue Fahrzeuge: Besitzer des Hauptspiel können sich über 8 neue Busse freuen, wer die Erweiterung Snowfall sein Eigen nennt, bekommt zusätzlich 12 neue Straßenbahnen. Die sehen nicht nur unterschiedlich aus, sondern unterscheiden sich auch in ihrer Größe, beziehungsweise Passagier-Kapazität.

Neue DLC-Straßen: Besitzer der Erweiterungen After Dark, Snowfall und Plazas & Promenades profitieren darüber hinaus von neuen Straßen. Für After Dark gibt es Straßen mit Fahrrad-Spuren und für Snowfall Straßen mit eigenen und geteilten Straßenbahn-Spuren.

Besitzer der Erweiterungen After Dark, Snowfall und Plazas & Promenades profitieren darüber hinaus von neuen Straßen. Für After Dark gibt es Straßen mit Fahrrad-Spuren und für Snowfall Straßen mit eigenen und geteilten Straßenbahn-Spuren. Cross-DLC-Inhalte: Zu guter Letzt sind manche Straßen nur für Besitzer mehrere DLCs verfügbar, da sie deren Features kombinieren. Wer sowohl Snowfall als auch After Dark in seiner Bibliothek hat, bekommt Straßen, die über Fahrrad-, Straßenbahn- und Bus-Spuren verfügen. Wenn ihr Snowfall und Plazas & Promenades besitzt, gibt es außerdem noch Fußgängerzonen mit Straßenbahn-Spuren.

Heart of Korea

Das Content Creator Pack erscheint ebenfalls am 15. November und erweitert euer Baumenü um 60 neue, von koreanischen Städten inspirierte Objekte. Wahrscheinlich wird es wie andere vergleichbare Erweiterungen etwa fünf Euro kosten. Folgende Gebäude sind enthalten:

29 Wohngebäude, die sich mit dem Stadtviertel weiterentwickeln (Niedrige Dichte)

17 Geschäftsgebäude, die sich mit dem Stadtviertel weiterentwickeln (Hohe Dichte)

6 Dienstleistungsgebäude

8 einzigartige Gebäude

Auch wenn Erweiterungen wie diese zahlreiche neue Gebäude und mehr ins Spiel bringen, ist es für Micha die Modder-Community, die ihn tatsächlich weiterhin Cities: Skylines spielen lässt, wie er im Podcast verrät:

Skyscrapers

Ein weiteres Content Creator Pack, das am 15. November erscheint. Es enthält 24 einzigartige Wolkenkratzer für eure Skyline, die von bekannten Gebäuden aus aller Welt inspiriert sind. Wahrscheinlich wird es wie andere vergleichbare Erweiterungen etwa fünf Euro kosten. Folgende Bauwerke sind enthalten:

Nordamerika: Vier Gebäude, die von Strukturen des späten 20. Jahrhundert inspiriert sind, teilweise über 200 Meter hoch.

Vier Gebäude, die von Strukturen des späten 20. Jahrhundert inspiriert sind, teilweise über 200 Meter hoch. Europa: Zehn Wolkenkratzer aus Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien und Polen.

Zehn Wolkenkratzer aus Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien und Polen. Asien: Vier weitere Hochhäuser die auf modernen Vorbildern aus Japan, Singapur und Taiwan beruhen.

Vier weitere Hochhäuser die auf modernen Vorbildern aus Japan, Singapur und Taiwan beruhen. Australien: Zwei besonders hohe Gebäude, die an berühmte Gebäude in Sydney erinnern, über 250 Meter hoch.

Zwei besonders hohe Gebäude, die an berühmte Gebäude in Sydney erinnern, über 250 Meter hoch. Afrika: Zwei über 200 Meter hohe Bauwerke, die Südafrikanischen Gebäuden des späten 20. Jahrhunderts nachempfunden sind.

Zwei über 200 Meter hohe Bauwerke, die Südafrikanischen Gebäuden des späten 20. Jahrhunderts nachempfunden sind. Südamerika: Zwei Wolkenkratzer, die von Gebäuden in Brasilien und Argentinien inspiriert wurden.

Financial Districts

Diese Erweiterung erscheint am 13. Dezember und erweitert eure Stadt um Finanzdistrikte als Stadtviertel, die euch in bestimmte Industriezweige investieren lassen. Das sind die wichtigsten Inhalte:

Investitionen: Legt euer Geld geschickt an, um das Leben eurer Bürger zu verbessern. Ihr könnt etwa in Gebiete wie das Gesundheitssystem, Logistik, sowie verschiedene Industrie-Arten wie Ölförderung, Landwirtschaft und mehr investieren.

Legt euer Geld geschickt an, um das Leben eurer Bürger zu verbessern. Ihr könnt etwa in Gebiete wie das Gesundheitssystem, Logistik, sowie verschiedene Industrie-Arten wie Ölförderung, Landwirtschaft und mehr investieren. Börse: Mit diesem neuen Gebäude verbessert ihr eure Investmentfonds und erhöht die Steuereinnahmen für Bürogebäude in der Nähe.

Mit diesem neuen Gebäude verbessert ihr eure Investmentfonds und erhöht die Steuereinnahmen für Bürogebäude in der Nähe. Banken: Fügen eine neue Dienstleistung hinzu und senken die Kriminalitätsrate in der Umgebung, indem sie Bargeld von Geschäftsvierteln abtransportieren.

Fügen eine neue Dienstleistung hinzu und senken die Kriminalitätsrate in der Umgebung, indem sie Bargeld von Geschäftsvierteln abtransportieren. Finanzdistrikte: Spezialisierung für Bürozonen, die das Einkommen erhöht, aber die Zufriedenheit senkt.

Map Pack 2

Ein weiterer Content Creator Pack, der 10 neue Karten umfasst, die verschiedene Klima-Regionen repräsentieren. Die Karten stammen vom Community-Modder Sidai, auf dessen Profil-Seite ihr viele kostenlose Mods für Cities: Skylines findet. Die besten Mods für das Aufbauspiel empfehlen wir euch übrigens hier:

Neue Radio-Stationen

Zu guter Letzt sind drei weitere Radio-Stationen mit zahlreichen neuen Liedern geplant, diese kosten meist 4 Euro:

K-Pop Station: Passend zum Korea-DLC gibt es die richtige Musik, insgesamt umfasst die Station 16 Lieder die insgesamt etwa 45 Minuten dauern. (Erscheint am 15. November)

Passend zum Korea-DLC gibt es die richtige Musik, insgesamt umfasst die Station 16 Lieder die insgesamt etwa 45 Minuten dauern. (Erscheint am 15. November) 80's Downtown Beats: Wie der Name schon verrät, hört ihr hier Musik aus den 80ern, ebenfalls 16 Lieder, die insgesamt mehr als eine Stunde neuer Musik umfassen. (Erscheint am 15. November)

Wie der Name schon verrät, hört ihr hier Musik aus den 80ern, ebenfalls 16 Lieder, die insgesamt mehr als eine Stunde neuer Musik umfassen. (Erscheint am 15. November) African Vibes: Wer hier einschaltet, kann sich auf traditionelle afrikanische Musik freuen, insgesamt gibt es 16 Lieder mit einer gesammelten Dauer von mehr als einer Stunde. (Erscheint am 13. Dezember)

Wie geht es danach weiter?

Mit diesen DLCs ist Cities: Skylines aber noch längst nicht am Ende angelangt. Sie sind nämlich Teil der sogenannten World Tour, die 2022 erst anfängt. Nächstes Jahr sollen dann noch viele weitere regionsspezifische Inhalte erscheinen. Genaueres ist allerdings noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von den neuen DLCs? Freut ihr euch auf die neuen Content Packs, oder seht ihr vor allem den Finanzdistrikten mit Spannung entgegen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!