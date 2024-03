»Der beste Film des Jahres«: Das neue Werk eines wahren Sci-Fi-Spezialisten sorgt gerade für offene Münder

Fans von Alex Garland sollten Kinostart von Civil War offenbar im Blick behalten. Bildquelle: A24

Wer Sci-Fi liebt, kennt Alex Garland. Der Regisseur und Drehbuchautor hat in den letzten Jahren ein paar der besten Sci-Fi-Filme inszeniert oder zumindest geschrieben: 28 Days Later, Ex Machina, Annihilation oder Dredd - nur um ein paar Beispiele zu nennen.

Jetzt meldet sich Garland mit seinem neuesten Film zurück, der in eine etwas andere Richtung geht: Civil War erzählt die Geschichte eines Bürgerkriegs in der Gegenwart, der sich mitten in den USA abspielt. Der Film startet am 18. April 2024 in den deutschen Kinos.

In den Hauptrollen sind Kirsten Dunst (Spider-Man), Wagner Moura (Narcos), Cailee Spaeny (Bad Times at the El Royale) und Stephen McKinley Henderson (Dune) vertreten. Einen konkreten Eindruck von Civil War bekommt ihr im offiziellen Trailer.

2:23 Civil War: Im neuen Film des Sci-Fi-Regisseurs Alex Garland bricht ein neuer US-Bürgerkrieg aus

Ein modernes Meisterwerk von einem Kriegsfilm?

Und es sieht ganz danach aus, als würde Alex Garland mit seinem neuesten Film abliefern. Langsam, aber sicher, trudeln erste Kritiken und Reaktionen zu Civil War ein, die mit Formulierungen wie phänomenal , Garlands bestes Werk , fesselnd und höllisch gruselig , unvergleichbar oder sogar Meisterwerk um sich schmeißen.

Aktuell steht Civil War auf etablierten Filmseiten wie Rotten Tomatoes oder Metacritic bei soliden 72-78 Prozent, so wirklich aussagekräftig sind die Durchschnittswerte allerdings noch nicht. Dafür sind schlichtweg noch nicht genug Kritiken aufgeschlagen, das dürfte sich aber in absehbarer Zeit ändern.

Peter Debruge von Variety fasst zu Civil War zusammen:

Ein regelrechte Erschütterung bis in den Kern. Civil War ist darauf ausgelegt, für Diskussionen zu sorgen. [...] Es ist die unangenehmste Vision des Sci-Fi-Hirns, das in 28 Days Later ganz London für eine Zombie-Apokalypse den Bach runtergeschickt hat, die gleichzeitig aber nicht einfach nur als Unterhaltung genossen werden kann.

Chase Hutchinson von TheWrap schreibt wiederum:

Der Film dreht sich grundlegend um die Ethik des Journalismus. Auf eine ganz eigene Art und Weise wird die Interpretation der Bilder in [Kirsten Dunsts] außerordentlicher Performance wiedergegeben. Es ist keine einfache Rolle zu spielen, doch sie meistert das mit Perfektion.

Lovia Gyarkye von The Hollywood Reporter bringt mit wenigen Worten auf den Punkt:

Eine zermürbende und aufreibende Erfahrung.

Ein paar weitere aussagekräftige Reaktionen zu Civil War haben wir wie folgt für euch gesammelt:

Civil War startet am 18. April 2024 in den deutschen Kinos.

Habt ihr bereits Filme von Alex Garland - wie zum Beispiel Ex Machina, Annihilation, Dredd oder 28 Days Later - gesehen und wenn ja, wie gut haben sie euch gefallen? Interessiert ihr euch für Civil War und wenn ja, was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an sein neuestes Werk? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!