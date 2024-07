The Acolyte bereitet auf die Rückkehr von Palpatine vor und Fans hätten den perfekten Kandidaten für die Rolle

Wenn es nach einigen Reddit-Usern geht, kommt ein bestimmter britischer Schauspieler für die Rolle des Palpatine in Frage. Der wurde in der Original-Trilogie von Ian McDiarmid verkörpert. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Das Ende der ersten Staffel von The Acolyte verzichtete zwar auf einen großen Cliffhanger. Allerdings wurden einige Dinge angeschnitten, die in einer etwaigen zweiten Staffel ausgeführt werden müssen.

Ja, müssen. Dazu gehört unter anderem die Identität Qimirs, des mysteriösen »Fremden« (gespielt von Manny Jacinto). Die steht in engem Zusammenhang mit einem der Cameo-Auftritte in der letzten Folge.

Doch bevor es weitergeht, warnen wir hier ausdrücklich vor Story-Spoilern! Falls ihr The Acolyte noch nicht oder nur teilweise gesehen habt und euch von der Story überraschen lassen wollt, dann solltet ihr jetzt aufhören zu lesen.

1:50 The Acolyte: Der neue Trailer zur Star-Wars-Serie zeigt einen Bösewicht wie aus einem Horrorfilm

Cameo-Auftritt lässt Spekulationen zu

In der achten Folge hat der legendäre Darth Plagueis einen kurzen Auftritt. Wie Showrunnerin Leslye Headland jüngst so nebenbei erwähnte, ist Plagueis der Meister von Qimir. Der Sith ist aber auch der der Meister von Palpatine, dem späteren Darth Sidious und Imperator des Galaktischen Imperiums.

Das könnte bereits ein Hinweis darauf sein, dass in einer etwaigen zweiten Staffel nicht nur Darth Plagueis auftritt, sondern auch Palpatine. Ein weiteres Indiz ist eine bestimmte Textzeile, die Qimir während der achten Folge sagt.

Nachdem Mae (Amandla Stenberg) das Lichtschwert des Jedi-Meisters Sol (Lee Jung-jae) an sich genommen hat, weist Qimir sie an, Sol zu töten und ihre Reise zur dunklen Seite der Macht zu vollenden. Dieser Satz erinnert an Palpatine (Ian McDiarmid), der in Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi Folgendes zu Luke Skywalker (Mark Hamill) sagte:

Das ist gut. Ich kann deinen Zorn spüren. Ich bin wehrlos. Nimm deine Waffe. Schlage mich mit all deinem Hass nieder, und deine Reise zur dunklen Seite wird vollendet sein.

In beiden Szenen spielen Schmerz und Wut eine große Rolle. In The Acolyte ist das der Moment, bei dem zum ersten Mal in einer Serie die Entstehung eines roten Lichtschwertes gezeigt wird.

Smith sollte schon einmal bei Star Wars mitspielen

Sollte Palpatine in The Acolyte auftreten, hätten Fans schon den, aus ihrer Sicht, perfekten Kandidaten für die Rolle. In dem SubReddit StarWarsCantina schlagen User den Schauspieler Matt Smith für die Rolle vor.

Der Brite verkörpert zurzeit in der Serie House of the Dragon Daemon Targaryen. Viele User zeigen sich in den Kommentaren begeistert. Denn einige merken an, dass Smith bereits vor einigen Jahren als junger Palpatine bereits im Gespräch war.

Matt Smith als Daemon Targaryen in der Serie House of the Dragon. Bildquelle: HBO

In dem Podcast Happy Sad Confused sprach Smith vor etwa zwei Jahren darüber, dass er eine Rolle in Episode 9 - Der Aufstieg Skywalker hätte übernehmen sollen (um Minute 20). Der Film schloss 2019 die Star-Wars-Sequel-Saga ab.

Laut eigener Aussage hätte die Rolle das Franchise für immer verändert und hätte ein »transformatives Detail für die Star-Wars-Story« sein können. Doch daraus wurde nichts. Für die Macher des Films sei das Detail »obsolet« und sei nicht mehr gebraucht worden.

Damit hatte sich aber auch die Rolle für Smith erledigt. Damals wurde vermutet, dass der Brite entweder einen jungen Palpatine in einer Rückblende oder einen Klon des Sith hätte spielen sollen.

Vielleicht bekommt Matt Smith in einer etwaigen zweiten Staffel von The Acolyte eine zweite Chance, den jungen Palpatine zu spielen. Oder eine Art Palpatine. Denn der spätere Imperator hat zu der Zeit der High Republic, in der The Acolyte spielt, noch nicht gelebt. Die Serie spielt etwa 100 Jahre vor den Ereignissen von Episode 1 - Die dunkle Bedrohung.