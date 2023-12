Civil War: Einer der besten Sci-Fi-Regisseure ist mit neuem Actionfilm zurück und der erste Trailer sorgt für Diskussionen

Für den neuesten Film von Alex Garland gibt es aktuell noch keinen deutschen Kinostart. Bildquelle: A24

Regisseur und Drehbuchautor Alex Garland hat mit Civil War seinen neuesten Film enthüllt. Der entsteht in Zusammenarbeit mit dem renommierten Produktionsstudio A24. Civil War scheint mehr Action als Sci-Fi zu bieten und dürfte für Fans des Regisseurs einer der spannendsten Filme für 2024 werden. Es gibt aber auch Kritik.

In den USA entbrennt ein neuer Bürgerkrieg

Was für Filme hat Alex Garland zuvor gemacht? Alex Garland hat zweifelsohne eine Handvoll der besten modernen Sci-Fi-Filme gedreht und/oder geschrieben. Zu seinem Repertoire zählen unter anderem Ex Machina, Annihilation, Dredd, Sunshine oder 28 Days Later und sogar Videospiele wie Enslaved: Odyssey to the West und DMC: Devil May Cry.

Um was geht es in Civil War? Der Film spielt in den dystopisch/postapokalyptischen USA der nahen Zukunft, in der es zum Bruch der Vereinigten Staaten gekommen ist. Dieser Konflikt eskaliert in brutaler Waffengewalt und inmitten des Bürgerkriegs finden sich normale Zivilisten, von denen manche dem Chaos entkommen wollen, während andere versuchen, ihr Leben einfach weiterzuführen.

Einen konkreten Eindruck verschafft euch der offizielle Trailer zu Civil War:

2:23 Civil War: Im neuen Film des Sci-Fi-Regisseurs Alex Garland bricht ein neuer US-Bürgerkrieg aus

Was ihr sonst zu Alex Garlands Civil War wissen solltet

Wer spielt in Civil War mit? Der Cast des neuen Garland-Films kann sich allemal sehen lassen. So sind unter anderem Kirsten Dunst (Spider-Man), Cailee Spaeny (Priscilla), Wagner Moura (Narcos), Nick Offerman (The Last of Us), Jesse Plemons (Breaking Bad) und Sonoya Mizuno (Ex Machina) mit an Bord.

Wann startet der Film in den Kinos? In den USA startet Civil War am 26. April 2024. Wann der Release in Deutschland und in welcher Form erfolgt, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Warum sorgt Civil War für Diskussionen? Der neue Film von Alex Garland schlägt bereits Wellen. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von A24 konnte Civil War seit dem Release am 13. Dezember zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels über 1,7 Millionen Views sammeln. Viele Kommentatoren freuen sich auf den neuen Film des Regisseurs und zeigen sich von den bisher veröffentlichten Szenen beeindruckt.

Allerdings gibt es auch Kritik. So zeigen sich diverse Zuschauer skeptisch, ob Alex Garland nach dem eher enttäuschenden Men von 2022 zu alter Stärke zurückfindet. Ebenso wird darüber diskutiert, ob das Szenario von Civil War überhaupt realistisch ist (allen voran, weil sich die politisch völlig unterschiedlich ausgerichteten US-Staaten Kalifornien und Texas miteinander verbünden).

Für andere trifft Civil War in Anbetracht der aktuellen politischen Spannungen in den USA wiederum einen wunden Punkt. Wahrscheinlich lässt sich aber guten Gewissens behaupten, dass Alex Garland irgendwo darauf abzielt und die Aufmerksamkeit dem in 2024 erscheinenden Film durchaus zugute kommt.

Übrigens: Interessiert ihr euch für Action- und/oder Sci-Fi-Filme, werdet ihr unter den obigen Links fündig. Wir haben für euch zusammengefasst, was aktuell im Kino oder auf Streamingdiensten passiert und auch ein paar interessante Neuigkeiten zu absoluten Klassikern gesammelt. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick darauf.