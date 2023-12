Dune 2: Die Laufzeit des großen Sci-Fi-Sequels bricht einen kleinen Rekord

Dune 2 wird elf Minuten länger als Dune 1! Bildquelle: Warner Bros.

Wie lang wird eigentlich Dune 2? Wahrscheinlich kennen wir schon jetzt die exakte Antwort auf diese Frage: Die Laufzeit des großen Sci-Fi-Sequels für 2024 soll 166 Minuten beziehungsweise 2 Stunden und 46 Minuten betragen - das geht aus einem Eintrag der japanischen Filmdatenbank (via X, ehemals Twitter) hervor.

Damit bricht Dune: Part 2 einen kleinen Rekord: Es handelt sich um den bis dato längsten Film von Regisseur Denis Villeneuve. Denn Dune 2 ist elf Minuten länger als Teil 1 und zwei Minuten länger als Blade Runner: 2049.

Was ihr sonst zu Dune: Teil 2 wissen solltet

Natürlich sagt die Laufzeit eines Films nichts über dessen finale Qualität aus, doch Dune 2 hat die zusätzlichen Minuten womöglich bitter nötig. Regisseur Denis Villeneuve beschreibt seine Fortsetzung selbst als epischen Kriegsfilm voller Action , der mehr Masse, Substanz und Tanz mit sich bringt.

Außerdem muss eine ganze Palette neuer Figuren wie Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler), Imperator Shaddam IV. (Christopher Walken) oder Prinzessin Irulan (Florence Pugh) eingeführt werden, während sich eine Menge alte Bekannte wieder blicken lassen. So zum Beispiel Gurney Hallek (Josh Brolin) oder Stilgar (Javier Bardem).

3:01 Dune 2: Der neue Trailer verspricht eine epische Geschichte von Rache und Krieg

Wie geht es nach Dune 2 weiter?

Dune 2 stellt ebenso das vorläufige Ende des Sci-Fi-Epos dar, obwohl Villeneuve einen dritten Film bereits in Aussicht gestellt hat. Der dürfte aber wenn dann ohnehin erst in ein paar Jahren starten, da sich der Regisseur zuerst anderen Projekten widmen möchte und die Wartezeit ohnehin zur direkten Vorlage Dune: Messiah passen würde.

Trotzdem müssen Dune-Fans nicht verzagen: Denn 2024 startet nicht nur Teil 2, sondern auch die TV-Serie Dune: Prophecy. Die fungiert als Prequel und spielt circa 10.000 Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils.

Dune 2 soll am 29. Februar 2024 in den deutschen und am 1. März 2024 in den US-amerikanischen Kinos starten. Ursprünglich hätte der Film längst im November 2023 starten sollen. Doch da sich große Film- und Streaming-Studios monatelang weigerten, Schauspielern und Drehbuchautoren fairere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu gewähren, wurde Dune 2 ebenfalls im Zuge des großen Hollywood-Streiks verschoben.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Dune: Teil 2 und wie gut hat euch der erste Film gefallen? Freut ihr darüber, dass neben der Fortsetzung noch eine TV-Serie und ein möglicher dritter Kinofilm am Horizont lauert oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!