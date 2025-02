Wir haben 3.000 Leute nach Civilization 7 gefragt und aktuell überwiegt die Skepsis

Civilization 7 wird nicht zerrissen, aber viele sind sich seiner trotzdem nicht sicher.

Nur 50 Prozent positiv auf Steam und einige der niedrigsten Kritiker-Wertungen der Serien-Geschichte – Civilization 7 hat noch einen schweren Stand. Das neue 4X-Strategiespiel sorgt für gespaltene Meinungen. Auf der einen Seite sehen viele das Potenzial und die Neuerungen positiv, andere halten es hingegen für zu unfertig und vergleichsweise seicht.

Wie seht ihr das alles? Genau diese Frage haben wir euch am 15. Februar gestellt und kurz darauf haufenweise Antworten erhalten. Über 3.000 Stimmen wurden abgegeben und zeigen, dass auch die GameStar-Community dem neuen Spiel von Firaxis noch skeptisch gegenübersteht - wenn auch viele durchaus Spaß damit zu haben scheinen.

So lief die Umfrage

Wir schließen die Umfrage an dieser Stelle und halten das Ergebnis fest. Zum jetzigen Zeitpunkt, am 20. Februar 2025, wurde folgendermaßen abgestimmt:

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein großer Teil der Stimmen von Leuten kommt, die das Spiel noch gar nicht gespielt haben. 1082 der insgesamt 3.287 Stimmen warten noch ab oder wurden von dem Gezeigten nicht überzeugt.

Unter den Leuten, die es tatsächlich spielen, ist die Mehrheit immerhin zufrieden, wenn auch mit Abstrichen. Offenbar erkennt ihr damit die gute Grundlage, hättet euch aber mehr erhofft. Dazu passt, dass 378 aller Stimmen Civ 7 für absolut mittelmäßig halten, 372 hingegen gefällt es nicht.

Am wenigsten Stimmen fallen auf die beiden Endpunkte der Skala. 237 Menschen finden das neue Civ fantastisch, 231 halten es für eine komplette Katastrophe.

Das sagt ihr zum Spiel

Natürlich habt ihr euch auch in den Kommentaren unter der Umfrage rege ausgetauscht und eure Meinung präziser formuliert. Wir haben ein paar eurer Kommentare rausgefischt.

Darunter auch Leute wie beort007, die eigentlich zuerst nicht überzeugt waren, sich aber so langsam mit dem Spiel anfreunden kann, dem nach wie vor aber viele Schwächen ein Dorn im Auge sind:

Habe es jetzt nach anfänglichem Entsetzen mal weitergespielt. Kämpfe gefallen mir gut, Diplomatie ist besser, aber immer noch hinter anderen Vertretern wie Old World zurück, Luxusressourcen finde ich auch gut gemacht. Schlimm sind weiterhin das UI und insbesondere Religion. Selten so ein „tumbes“ Feature gesehen. Wenn ich da an Old World denke…

Schwierigkeitsgrad ist viel zu niedrig in den ersten 3 Stufen, da muss angepasst werden.

Der User Arcane zieht auch ein eher ernüchtertes Fazit und hat für sich beschlossen, Civ 7 nicht zu spielen. Dafür wurden dann doch zu viele Wünsche an einen Nachfolger nicht erfüllt:

Ich hätte mir eher eine Modernisierung der Technik, Erweiterung der QoL-Aspekte, Weiterentwicklung der Zivilisationen und Verbesserung der Mechaniken gewünscht, nicht eine Neuausrichtung. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich keine 5000 Stunden auf dem Civ-Tacho habe und deshalb noch nicht so vom Kernspielprinzip ausgelaugt wurde, dass ich unbedingt die Neuerfindung des Rades gebraucht habe. Jetzt hingegen ist die Optik das Einzige, was mir wirklich gut an dem Titel gefällt ... und das ist für mich einfach nicht genug.

Es gibt aber durchaus einige sehr positive Stimmen aus der Community. Der User JohnnyJohn spricht von einer sehr lohnenswerten Fortsetzung:

Nach 20h im Single und Multiplayer muss ich einfach sagen, dass das Spiel fetzt! Nach einiger Einarbeitungszeit entfesselt es den Civ-typischen Sog und ich muss mich aktuell stark disziplinieren, nicht zu viel Zeit in diesem Spiel zu verdaddeln. Die Kritik am schlechten Releasezustand ist sicherlich gerechtfertigt, aber es zeichnet sich jetzt schon ab, dass es die Reihe würdig fortsetzt.

Es wurde schon viel diskutiert, aber sicher wird die Diskussion noch eine Weile weitergehen. Schreibt deshalb gerne weiter in den Kommentaren, was ihr über das Spiel selbst denkt? Vor allem erzählt doch mal, was ihr euch für die Zukunft von Civ wünscht?

Ist die Serie für euch damit begraben oder kann Firaxis das Ruder nochmal rumreißen? Und was haltet ihr von den weiterführenden Plänen für Civ 7? All eure Gedanken dazu interessieren uns sehr!