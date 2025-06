CoD 2026 heißt laut Insider Modern Warfare 사, aber was bedeutet das überhaupt?

Call of Duty 2026 hat Insidern zufolge einen mysteriösen Namen.

Die Gerüchteküche um Call of Duty 2026 brodelt bereits, und womöglich stehen sogar schon ein Name und ein Setting fest: Laut mehreren Insidern, darunter der bekannte Leaker TheGhostOfHope, soll das neue Call of Duty offiziell Modern Warfare 사 heißen.

Doch was bedeutet dieses ungewöhnliche Zeichen eigentlich?

CoD geht erstmals nach Korea

Auf den ersten Blick wirkt der Name Modern Warfare 사 wie ein Marketing-Gag. Doch tatsächlich könnte dahinter eine bewusste Entscheidung der Entwickler stecken, die eng mit dem Setting des kommenden Shooters verknüpft ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Denn das Zeichen 사 (ausgesprochen: ssah ) ist koreanisch und steht für die Zahl 4 – also Modern Warfare 4.

Laut den Leaks soll die Handlung von Modern Warfare 사 direkt an das Ende von Modern Warfare 3 anknüpfen. Nach dem Tod von General Shepherd durch Captain Price und dem Mord an Soap durch Makarov, übernimmt Task Force 141 erneut die Hauptrolle.

Unterstützt werden sie von der britischen SAS und der südkoreanischen Armee. Gemeinsam stellen sie sich Makarov und der Konni-Gruppe entgegen, die durch Operationen unter falscher Flagge auf der koreanischen Halbinsel einen dritten Weltkrieg provozieren wollen.

32:59 Ist Black Ops 6 wirklich das, was Call of Duty jetzt braucht?

Autoplay

Die doppelte Bedeutung von CoD 2026

Doch das Zeichen 사 ist mehr als nur die Zahl Vier. Im Koreanischen gibt es eine doppelte Bedeutung: Zum einen steht es für die Vier, zum klingt es genau gleich wie das Wort für Tod .

In vielen asiatischen Ländern wird die Zahl Vier deshalb als Unglückszahl angesehen, ähnlich wie bei uns im Westen die 13. Der Aberglaube geht so weit, dass in Krankenhäusern und Wohnhäusern oft keine Zimmer oder Etagen mit der Nummer 4 existieren.

Stattdessen wird die Zahl übersprungen oder durch Buchstaben ersetzt, um negative Assoziationen zu vermeiden. In Aufzügen fehlt häufig der Knopf für die vierte Etage, und in manchen Gebäuden wird bei Nummerierungen direkt von 3 auf 5 gesprungen.

Für ein Spiel, das sich um Tod, Verrat und einen möglichen Dritten Weltkrieg dreht, könnte der Titel also kaum passender sein.