CoD-Spieler warnen: Verschwendet eure Prestige-Tokens in Black Ops 6 nicht an diese Waffen!

Mit dem Prestige-System schaltet ihr in Black Ops 6 kosmetische Belohnungen wie Skins, Icons und Embleme frei.

In Call of Duty: Black Ops 6 hat das klassische Prestige-System sein Comeback gefeiert. Konkret bedeutet das: Sobald ihr Level 55 erreicht und euch für ein Prestige entscheidet, werdet ihr auf Level 1 zurückgesetzt, verliert alle freigespielten Waffen und Ausrüstungen und startet praktisch von vorn.

Doch als Ausgleich gibt es einen Prestige Token – und der ist wertvoll, denn mit ihm könnt ihr eine Waffe, Ausrüstung oder ein anderes Item dauerhaft freischalten, sodass es nach jedem Reset weiterhin zur Verfügung steht, unabhängig vom Level.

Wofür ihr eure Prestige Tokens nicht verwenden solltet

Doch Prestige Tokens sind rar: Für jedes neue Prestige gibt es nur einen Token, was bedeutet, dass ihr gut überlegen müsst, welche Waffe oder welches Item wirklich wichtig für euch ist. Und genau hier kommt der Tipp der CoD-Community ins Spiel: Viele raten davon ab, die Tokens in Black Ops 6 für bestimmte Waffen auszugeben.

Viele der gefragtesten Waffen in Season 1 könnt ihr bereits über den Battle Pass durch spezielle Blaupausen konstant freischalten. Diese Blaupausen umgehen die normale Level-Anforderung, sodass ihr die Waffen sofort nutzen könnt, ohne einen Token dafür auszugeben.

Tanto .22 (SMG) : Sofortige Belohnung beim Kauf des Battle Pass.

: Sofortige Belohnung beim Kauf des Battle Pass. ASG-89 (Schrotflinte) : Freischaltbar auf Seite 1 des Battle Pass.

: Freischaltbar auf Seite 1 des Battle Pass. XMG (LMG) : Verfügbar auf Seite 2 des Battle Pass.

: Verfügbar auf Seite 2 des Battle Pass. Baseballschläger (Nahkampfwaffe) : Freischaltung auf Seite 4.

: Freischaltung auf Seite 4. AK-74 (Sturmgewehr) : Freigabe auf Seite 4 des Battle Pass.

: Freigabe auf Seite 4 des Battle Pass. Goblin MK2 (Sturmgewehr) : Auf Seite 5 des Battle Pass zu finden.

: Auf Seite 5 des Battle Pass zu finden. Grekhova (Pistole) : Auf Seite 6 erhältlich.

: Auf Seite 6 erhältlich. SVD (Scharfschützengewehr) : Zu finden auf Seite 8.

: Zu finden auf Seite 8. PP919 (SMG) : Freischaltung auf Seite 9 des Battle Pass.

: Freischaltung auf Seite 9 des Battle Pass. Model L (Sturmgewehr) : Auf Seite 10 des Battle Pass enthalten.

: Auf Seite 10 des Battle Pass enthalten. GPR91 (Sturmgewehr) : Erhältlich auf Seite 11.

: Erhältlich auf Seite 11. AEK-973 (Sturmgewehr) : Auf Seite 13 des Battle Pass.

: Auf Seite 13 des Battle Pass. LW3A1 Frostline (Scharfschützengewehr): Ebenfalls freigeschaltet auf Seite 13.

Also: Wer von euch in CoD: Black Ops 6 clever spielen will, sollte seine Prestige Tokens lieber für Unlocks aufbewahren, die nicht im Battle Pass enthalten sind. Dank der Blaupausen in Season 1 habt ihr schnellen Zugang zu einigen der besten Waffen und könnt eure Tokens für andere Sachen aufheben – etwa für Perks, Scorestreaks oder Taktik-Ausrüstungen.