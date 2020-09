Der Entwickler von Call of Duty Black Ops: Cold War fährt eine harte Schiene gegen Cheater. Er geht nicht nur mit Anti-Cheatmaßnahmen gegen Betrüger vor, sondern leitet auch rechtliche Schritte gegen die Entwickler entsprechender Tools ein. Einer dieser Entwickler hat nun das Handtuch geworfen, nachdem er angeblich von einem privaten Ermittler besucht wurde, wie CharlieIntel berichtet.

Ein großer Cheat-Entwickler erklärte auf Discord, dass er bereits im Mai 2020 eine Unterlassungserklärung von Acitivision Blizzard bekam. Dem leistete er jedoch nicht vollständig Folge. Zwar hörte er damit auf, seine Software an neue Kunden zu verkaufen, bot sie existierenden Käufern jedoch weiterhin zum Download an.

Erst im September 2020 erhielt er darauf eine weitere Unterlassungserklärung. Die kam den Aussagen des Anbieters der Betrugs-Software zufolge jedoch nicht per Briefträger, sondern wurde laut Angaben des Empfängers persönlich zugestellt:

Ob es sich tatsächlich um einen privaten Ermittler handelte, ist nicht geklärt. Diese Behauptung wird einzig und allein vom Cheat-Entwickler selbst aufgestellt.

Was ist dran? Bisher lässt sich der Ablauf der Ereignisse nicht überprüfen. Wir haben deshalb bei Activision direkt um ein Statement zum angeblichen Hausbesuch bei dem Cheat-Entwickler gebeten und werden den Artikel aktualisieren, sobald wir eine Antwort erhalten.

Dem Anbieter der Tools war das zu viel. Er hat deshalb direkt damit aufgehört, seine Produkte anzubieten. Er gibt zudem an, nie wieder ähnliche Software für Spiele von Activision Blizzard zu erstellen, zu testen oder zu aktualisieren.

"Es wurde deutlich gemacht, dass es nicht reicht, Verkäufe an neue Kunden einzustellen. Und so sehr ich meine Kunden auch mag, mag ich meine Familie mehr. Ich kann es mir nicht leisten, einen Prozess mit dieser Firma zu führen und ich habe als einziges Familienmitglied mit einem Einkommen eine Verpflichtung gegenüber meiner Familie, mich nicht in vermeidbare Klagen zu stürzen, die ich mir nicht leisten kann."