CoD Warzone: Cheater sind wütend auf verklagten Cheat-Anbieter

Erfolg im Kampf gegen Cheater: Activision zwingt einen Cheat-Händler zur Aufgabe. Das kleine, aber beliebte Portal verkaufte illegale Programme für Call of Duty: Modern Warfare und andere Serien-Teile. Nach einer Klage muss der Händler einknicken - und demonstriert Reue. Seinen Kunden schmeckt das gar nicht.

Das ist passiert: Nach einer Klage von Publisher Activision gab das Cheat-Portal bekannt, dass keine Cheats für Call of Duty mehr verkauft und bestehende Produkte nicht weiter unterstützt werden. Ein Screenshot des - inzwischen gelöschten - Discord-Channels tauchte bei Reddit auf:

Das Statement des Portals lautet wie folgt:

"Wie einige von euch wissen, hat Activision Publishing Inc. Klage gegen (uns) eingereicht und klargestellt, dass unsere Services gegen deren Terms of Use verstoßen. Aufgrund unseres Rechtsstreits mit Activision haben wir zugestimmt, Entwicklung und Support für alle Call of Duty-Inhalte, die auf unserer Seite verkauft werden, einzustellen. Diese Produkte werden in keiner Form zurückkehren. Ihr solltet euch außerdem bewusst sein, dass die Verwendung von Third-Party-Tools in Call of Duty zur Sperrung oder dem Ban eures Accounts durch Activision Publishing Inc. oder die Spiel-Entwickler führen kann. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die wir Spielern von Call of Duty verursacht haben."