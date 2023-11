In Modern Warfare 3 werden Spieler wieder zu Schlangen - und die Leute sind genervt

Falls ihr in MW 3 rum schlängelt, müsst ihr damit leben, dass alle euch nur noch so wahrnehmen.

Ruft den Kammerjäger! In Call of Duty Modern Warfare 3 sind wieder ein Mal die Schlangen los. Mit einem Trick bewegen sich Spieler in liegender Position extrem schnell fort - eine böse Überraschung für jeden Ahnungslosen. In diesem X-Post von CoD-Account Pullze Check seht ihr, wie das ganze aussieht:

Snaking 2.0 – oder ist 3.0? Vielleicht auch schon 4.0?

Worum geht es? »Snaking«, benannt nach dem englischen Wort für Schlange (Snake) ist ein Movement-Trick fast so alt wie CoD selbst. Einige Nutzer unter dem oben genannten Post erinnern sich bereits in World at War, dem offiziell fünften von 20 Spielen der Hauptreihe, an sich umher schlängelnde Spieler.

Bei diesem Trick bewegen sich liegende Spieler mit hoher Geschwindigkeit vorwärts. In diesem Post von X-Nutzer @ImMeishu seht ihr das Ganze aus der Egoperspektive:

Wie funktioniert dieser Trick?

In einem Youtube-Video erklärt der Nutzer Sky, wie der Trick mit Maus und Tastatur funktioniert. Tatsächlich braucht es nur ein paar Einstellungen im Menü und die richtige Tastenbelegung. Danach müsst ihr nur im Vorwärtslaufen springen und dabei am Mausrad drehen.

Tatsächlich soll der dieser Trick auch mit einem Controller funktionieren, wie @TaisonTV unter dem X-Post des bekannten CoD-Accounts ModernWarzone kommentiert:

CoD-Spieler mögen keine Reptilien

Falls ihr diese »Technik« nutzen wollt, passiert das auf eigene Gefahr: Sonderlich beliebt macht ihr euch damit nämlich nicht. Unter einem X-Post von ModernWarzone mit dem Video von Pullze Check gibt es viel Kritik.

Der Nutzer @TrueTrueCore möchte bessere Optionen, um nichts mehr mit PC-Spielern zu tun zu haben: »Wir brauchen die Option, Crossplay mit dem PC zu deaktivieren oder noch besser eine Option, nach Eingabegeräten zu filtern. Das wäre für beide besser.«

Für @WickedChaos21 ist ein Beweis, dass PC-Spieler sich zu Unrecht über den Aim-Assist bei Controllern beschweren: »Wir brauchen Aim-Assist für M&K, es ist zu übermächtig. Währenddessen machen sie Dinge wie diese.«

Es ist möglich, dass die Entwickler diesen Movement-Trick mit einem Patch unmöglich machen. Ob es sich um einen reinen Bug handelt, ist schwer zu sagen. Solche Tricksereien gibt es ja nicht erst seit gestern in Call of Duty.

Was haltet ihr von diesem Movement-Trick? Haben solche Dinge eurer Meinung nach nichts in Spielen verloren oder gehören sie bei Call of Duty auch ein wenig dazu? Wo steht ihr in der ganzen Debatte »Controller gegen Maus und Tastatur«? Ist Crossplay eine Bereicherung oder ein Fluch für moderne Shooter? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare.