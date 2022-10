CoD Modern Warfare 2 ändert noch vor Release den neuen 3rd-Person-Modus grundlegend

Der Release von Call of Duty Modern Warfare 2 rückt immer näher und schon Ende Oktober stürzen sich allerorts Spielerinnen und Spieler auf die Schlachtfelder des neuen Shooters. Im Multiplayer werdet ihr in bestimmten Spielmodi auch die Gelegenheit haben, aus der 3rd-Person-Perspektive zu kämpfen. Wenn ihr das schon in der offenen Beta ausprobiert habt, erwarten euch aber grundlegende Veränderungen.

Wie das Feature im fertigen Spiel funktionieren soll, erklären wir hier. Unsere Redakteurin Steffi erklärt euch außerdem, warum sie sich ganz besonders darauf freut:

5 5 Call of Duty Modern Warfare 2 Ein Bug wird zum Feature und ich bin hellauf begeistert

So verändert sich 3rd-Person

Die unter anderem auf Call of Duty spezialisierte Webseite Charlie Intel hat in einem offiziellen Instagram-Post gleich mehrere bedeutsame Änderungen entdeckt, die für die 3rd-Person-Ansicht geplant sind.

Weniger Wechsel zur Egoperspektive: In der Beta wechselte man noch automatisch zur Egoperspektive, wenn man zielte, anstatt aus der Hüfte zu feuern. Der Wechsel erfolgte dort, egal welches Visier die Waffe benutzte. Im fertigen Spiel wechselt ihr nun nur noch die Perspektive, wenn euer Visier über eine mindestens 4-fache Vergrößerung verfügt. Ihr könnt also mit Holo-, Rotpunktvisiere und ähnlichen Vorrichtungen auch die Vorteile der 3rd-Person-Perspektive nutzen.

Wie umfassend ihr die Waffen in Modern Warfare nicht nur mit Visieren anpassen könnt, zeigt übrigens auch der Trailer zum neuen Gunsmith:

Besserer Überblick: In der Beta war der FOV-Slider, der euer Sichtfeld bestimmt, zudem auf 90 Grad beschränkt. Im Instagram-Post wird nun aber damit geworben, dass das Sichtfeld auf bis zu 120 Grad erhöht werden kann. Ihr werdet also einen deutlich größeren Teil eurer Umgebung im Blick behalten können.

Was gibt es sonst neues zu Modern Warfare 2?

Der neue Shooter erscheint am 28. Oktober 2022, Vorbesteller können aber bereits einige Tage vorher mit der Kampagne loslegen. Was ihr dabei beachten müsst, ab wann ihr das Spiel herunterladen könnt und zu welchem Zeitpunkt es genau losgeht, erfahrt ihr hier:

5 4 Mehr zum Thema CoD Modern Warfare 2: Wann Early Access & Preload genau starten

Ihr seid euch noch nicht ganz sicher, ob das neue Call of Duty wirklich etwas für euch ist? Dann seht euch zuerst an, ob euer PC den vorläufigen Systemanforderungen gerecht wird. Außerdem haben wir die wichtigsten Trailer gesammelt, damit ihr euch einen guten Eindruck vom Spiel machen könnt. Warum unser Autor Sascha Penzhorn nach der Beta eher skeptisch gestimmt ist, erfahrt ihr außerdem in seinem Artikel.

Was haltet ihr von der neuen 3rd-Person-Perspektive? Freut ihr euch wie Steffi auch darauf, endlich eure Skins selbst bewundern zu dürfen? Spielt ihr lieber aus der Ego-Perspektive oder wollt ihr das Feature doch einmal ausprobieren? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!