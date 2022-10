CoD Modern Warfare 2: Zu den Systemanforderungen gehört auch eine Handynummer

Was benötigt ihr, um Call of Duty Modern Warfare 2 auf dem PC zu spielen? Diese Frage hat zwei Antworten: Zum einen gibt es die noch aus der Beta stammenden Systemanforderungen, die für einen aktuellen Shooter recht moderat ausfallen. Und dann wäre da noch die benötigte Handynummer, die schon beim Start von Overwatch 2 für Unmut sorgte. Was dahintersteckt, erfahrt ihr hier.

Wenn ihr bereits dem Release von Modern Warfare 2 entgegenfiebert, dann seht euch doch den schicken Launch-Trailer an, um eure Vorfreude zu befeuern:

Das sind die Systemanforderungen

Bisher wurde nur die benötigte Leistung für die offene Beta von Modern Warfare 2 bekanntgegeben. Da diese aber nur wenige Monate vor dem Release stattfand und so das Spiel bereits in einem recht fertigen Zustand zeigte, gehen wir davon aus, dass sich hier kaum noch etwas ändern wird.

Minimal

(1080p, 60 FPS, niedrige Grafikeinstellungen) Empfohlen

(1080p, 60 FPS, hohe Grafikeinstellungen) Betriebssystem Windows 10, 64 Bit Windows 10, 64 Bit Prozessor Intel Core i5-3570

AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7 4770K

AMD Ryzen 7 1800X Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 960

AMD Radeon RX 470

(Mindestens 3 GB) Nvidia GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 580

(Mindestens 3 GB) Arbeitsspeicher 8 GB 16 GB Speicherplatz noch nicht bekannt noch nicht bekannt Sound DirectX-kompatibel DirectX-kompatibel

Damit fallen die Systemanforderungen für Modern Warfare 2 recht moderat aus. Allerdings dürften die Anforderungen an die Hardware natürlich nochmal höher werden, wenn ihr auf höheren Auflösungen spielt, oder mehr als 60 FPS haben wollt.

Der in der Beta benötigte Festplattenspeicherplatz von 25 GB wird sich wohl noch erhöhen, schließlich mussten wir hier noch nicht die Kampagne und alle weiteren Inhalte herunterladen, die noch nicht Teil des Tests waren. Doch auch hier gibt es gute Nachrichten, wenn eure Festplatte bereits zum Bersten gefüllt ist. Denn ihr ladet mit dem Spiel nicht mehr automatisch auch das Battle Royale Warzone herunter:

Was ist mit der Telefonnummer?

Die Produktseiten von Modern Warfare 2 auf Battle.net und Steam sind mit dem Hinweis versehen, dass ihr euren Account bei der Plattform mit einer Telefonnummer verknüpfen müsst, um das Spiel nutzen zu können. Ein Support-Artikel bietet weitere Informationen:

Alle Accounts müssen mit einer Telefonnummer verknüpft werden.

Jede Telefonnummer kann nur mit einem Account verknüpft werden.

Nur SMS-fähige Mobiltelefone werden unterstützt.

Der Dienst funktioniert nicht mit Messenger-Apps (WhatsApp usw.), Voice over IP, und manchen Prepaid-Telefonen

Wechselt ihr das Telefon, aber behaltet die Nummer, funktioniert alles weiterhin wie gewohnt.

Warum macht Blizzard das?

Einerseits soll das Verknüpfen einer Telefonnummer bestimmte Sicherheitsfunktionen erfüllen. So könnt ihr über euer Telefon Nachrichten zu verdächtigen Aktivitäten auf eurem Account bekommen, oder einen gesperrten Account wieder freischalten, sowie euer Passwort zurücksetzen.

Ein zweiter Grund ist aber auch das Vorgehen gegen Cheater und toxische Spieler: Diese haben es so weniger leicht, einen neuen Account zu erstellen, wenn sie wegen ihres Verhaltens gesperrt wurden.

Könnte das zum Problem werden?

Bei Overwatch 2 hatte man zuvor dieselbe Maßnahme ergriffen, was zu großem Unmut bei Spielerinnen und Spielern führte. Gründe dafür gibt es gleich mehrere:

Spieler werden ausgeschlossen: Wer keinen Handyvertrag abgeschlossen hat, oder sogar gar kein Mobiltelefon besitzt, kann nicht mitspielen. Gerade Prepaid-Kunden fühlten sich ungerecht behandelt, da sich manche von ihnen schlicht keinen Vertrag leisten können.

Wer keinen Handyvertrag abgeschlossen hat, oder sogar gar kein Mobiltelefon besitzt, kann nicht mitspielen. Gerade Prepaid-Kunden fühlten sich ungerecht behandelt, da sich manche von ihnen schlicht keinen Vertrag leisten können. Voraussetzungen sind unklar: Einige Prepaid-Tarife scheinen mit den neuen Regeln zu funktionieren, während, andere Nummern scheinbar willkürlich ausgeschlossen werden. Zudem können wohl auch Nummern nicht funktionieren, die zu einem früheren Zeitpunkt zu einem Prepaid-Tarif gehörten.

In Overwatch 2 hat Blizzard die Telefonnummer-Regeln nach der Reaktion aus der Community aufgeweicht. Ob man diese Option auch für Modern Warfare 2 in Betracht zieht, bleibt aber noch offen.

Was solltet ihr noch wissen?

Call of Duty Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für den PC und Konsolen. Vorbesteller können allerdings schon früher mit der Kampagneloslegen, alle wichtigen Informationen dazu gibt es hier:

Wenn ihr euch im Voraus noch die besten Trailer oder ein wenig Gameplay aus dem nächsten CoD ansehen wollt, werdet ihr dagegen in unserer großen Übersicht fündig. Und solltet ihr die Beta verpasst haben dann seht ihr in unserer Umfrageauswertung, wie das Spiel bei der GameStar-Community ankam. Während ihr im Schnitt recht positiv gestimmt seid, ist aber Sascha ein wenig skeptischer geworden.