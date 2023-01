CoD MW 2: Ihr könnt schon Gun Game spielen, dabei wurde der Modus noch nicht veröffentlicht

Ihr würdet in Call of Duty Modern Warfare 2 gerne mal etwas neues ausprobieren, wollt aber nicht bis zur nächsten Season warten? Dann könnt ihr bereits den Modus Gun Game mit Freunden spielen, der laut einem Leak bald erscheinen soll:

So spielt ihr schon jetzt Gun Game

Wie funktioniert der Modus überhaupt? Falls ihr neugierig seid, aber Gun Game euch nichts sagt, wollen wir euch den Modus kurz erklären: Hier treten insgesamt 6 Spieler ohne Teams gegeneinander an, jeder andere Spieler ist also ein Feind. Ihr könnt kein Loadout auswählen, stattdessen werden alle Spieler zu Beginn mit derselben Waffe ausgerüstet. Erzielt ihr einen Abschuss mit dieser, wird euch die nächste Waffe zugewiesen. Wer als erstes alle Waffen durchgespielt hat, gewinnt die Runde.

Mit einem kleinen Trick könnt ihr den unveröffentlichen Modus aber schon jetzt spielen, etwa auf der winzigen und actionreichen Map Shipment:

So spielt ihr Gun Game: Wenn ihr eure Waffen-Meisterschaft gerne in einem Match mit Freunden beweisen wollt, müsst ihr nur folgende Schritte befolgen:

Startet im Hauptmenü von Modern Warfare 2 ein privates Match und wählt die Option Erstellen .

. Wählt den Frei-für-Alle-Modus aus.

Geht zu den Spieleinstellungen und wählt dort Spielregeln aus.

aus. Hier findet ihr unter Gameplay die Option Waffenspiel-Waffenwechsel , wählt dort Abschüsse aus.

die Option , wählt dort aus. Startet das Spiel.

Wenn euch das zu kompliziert ist, könnt ihr euch auch nur mit einem Freund zusammentun und den Koop-Modus Waffenspiel: Mount Zaya spielen. Hier gelten fast dieselben Regeln, nur dass ihr zusammen gegen die KI kämpft.

Oder ihr wartet bis zum Release von Season 2, vorraussichtlich in etwa zwei Wochen startet. Welche neuen Inhalte euch dann wohl erwarten, lest ihr in unserer großen Übersicht.