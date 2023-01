CoD MW2: Wo bleibt eigentlich Gunfight? Neues Lebenszeichen des Klassikers entdeckt

Call of Duty Modern Warfare 2 legte 2022 den erfolgreichsten CoD-Start aller Zeiten (nach Verkaufszahlen) hin und spülte Activision Blizzard Millionen in die Kasse. Seitdem ging es jedoch eher bergab: Technische Probleme verärgerten viele Spielerinnen und Spieler, was sich in Rezensionen und Spielerzahlen widerspiegelt. Auch in unserer Redaktion verloren viele die Lust am Shooter:

Wie sich Modern Warfare 2 dieses Jahr noch verändert, ist zwar noch unklar, doch anscheinend wollen die Entwickler zumindest in einem Punkt nachliefern: Erst vor kurzem entdeckte ein Dataminer Hinweise auf die Rückkehr der Spielmodi Cranked und Plunder, und nun ist auch vom Klassiker Gun Game und dem beliebtem Gunfight die Rede!

Welche Hinweise gibt es?

Ein Dataminer postete auf Twitter zwei Symbole, die er offenbar den Spieldateien von Modern Warfare 2 entnommen hat:

Kenner identifizieren das linke Symbol mit Waffen und Würfel sicher schnell als Bild für Gun Game, während die beiden Sturmgewehre mit den gegenüberliegenden Masken für Gunfight stehen.

Aber wie glaubhaft ist der Leak? Die Fotos wurden unter anderem vom bekannten und zuverlässigen CoD-Insider TheGhostOfHope auf Twitter geteilt und von Tom Hendersons Website Insider Gaming aufgegriffen. Zudem wurde die Rückkehr von Gunfight bereits vor einiger Zeit von den Entwicklern versprochen. Gun Game ist sogar schon mehr oder weniger im Spiel, und zwar als Koop-Mission Gun Game: Mt. Zaya.

Die Chancen stehen damit ziemlich gut, dass es sich um eine vertrauenswürdige Quelle handelt. Dennoch wissen wir natürlich nicht, wann die Spielmodi erscheinen, oder ob sich die Pläne der Entwickler noch ändern.

Wie funktionieren die Modi?

Gun Game: Hier spielen 6 Spieler ohne Teams gegeneinander, jeder andere Spieler ist also ein Feind. Ihr könnt kein Loadout auswählen, stattdessen werden alle Spieler zu Beginn mit derselben Waffe ausgerüstet. Erzielt ihr einen Abschuss mit dieser, wird euch die nächste Waffe zugewiesen. Wer als erstes alle Waffen durchgespielt hat, gewinnt die Runde.

Hier spielen 6 Spieler ohne Teams gegeneinander, jeder andere Spieler ist also ein Feind. Ihr könnt kein Loadout auswählen, stattdessen werden alle Spieler zu Beginn mit derselben Waffe ausgerüstet. Erzielt ihr einen Abschuss mit dieser, wird euch die nächste Waffe zugewiesen. Wer als erstes alle Waffen hat, gewinnt die Runde. Gunfight: In diesem 2v2-Modus müsst ihr das gegnerische Team innerhalb von 40 Sekunden ausschalten. Gelingt das nicht, spawnt eine Flagge, die ihr zum Gewinnen der Runde erobern könnt. Bleibt die Flagge unerobert, gewinnt das Team mit mehr verbleibender Gesundheit. Weitere Regeln: Teams spawnen mit denselben, vom Spiel festgelegten Waffen-Klassen. Keine Gesundheitsregeneration.

In diesem 2v2-Modus müsst ihr das gegnerische Team innerhalb von 40 Sekunden ausschalten. Gelingt das nicht, spawnt eine Flagge, die ihr zum Gewinnen der Runde erobern könnt. Bleibt die Flagge unerobert, gewinnt das Team mit mehr verbleibender Gesundheit. Weitere Regeln:

Wie Gunfight in Modern Warfare von 2019 aussah, könnt ihr euch hier ansehen:

5:41 Call of Duty: Modern Warfare - 5 Minuten reines Gameplay aus dem 2v2-Modus Gunfight

Was gibt es noch zu Modern Warfare 2 zu wissen?

Wenn ihr das neue Call of Duty bisher noch nicht ausprobiert habt, findet ihr bei uns die Tests zum Multiplayer und dem neuen Battle Royale, Warzone 2. Seid ihr dagegen noch voll dabei, hilft euch vielleicht unsere Sammlung von Tipps und Tricks weiter:

CoD Modern Warfare 2 Guides Alle Tipps und Tricks zum Multiplayer-Shooter im Überblick

Freut ihr euch schon auf die neuen Inhalte wie die obigen Modi oder neue Waffen und Maps, dann seht euch in unserer Übersicht zu Season 2 an, was bereits für den Februar 2023 bestätigt ist.

Was haltet ihr von der (wahrscheinlichen) Rückkehr der beiden Spielmodi Gun Game und Gunfight? Freut ihr euch darüber, oder hättet ihr euch eher etwas anderes gewünscht? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!