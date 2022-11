CoD Modern Warfare 2: Darum löst die beste Waffe gerade viel Frust aus

»Call of Duty wird mit dieser Waffe zum Point & Click-Adventure«: So drückt ein Reddit-User aus, was gerade viele frustriert. Es geht um die SP-R 208, eine Waffe, die schon in Modern Warfare 2019 für Unmut sorgte und auch in Modern Warfare 2 extrem mächtig daher kommt. Wir erklären, was das Marksman Rifle aktuell so stark macht und warum viele Fans genervt reagieren.

Das One-Hit-Wonder von CoD

Die SP-R 208 bringt gleich mehrere Eigenschaften mit, die sie in der aktuellen Meta übermächtig machen:

Um einen Gegner zu töten, reicht ein einziger Treffer - und damit ist kein Headshot gemeint, ein Schuss in den Oberkörper ist auch genug.

One-Hit-Kills schafft das Gewehr auf kurze, mittlere und lange Distanz, denn:

Die SP-R 208 ist sehr viel mobiler als vergleichbar starke Sniper, etwa dank einer sehr kurzen ADS-Zeit

Die Waffe schaltet man sehr früh und problemlos frei, man muss einfach nur Stufe 7 erreichen

Zudem verfügt die Waffe laut vielen Spielern über einen besonders starken Aim Assist, wenn man einen Controller verwendet

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

»Ich verfolge echt Leute, die 50 Meter vor mir über eine offene Straße rennen, ohne meinen Analogstick zu berühren«, schreibt etwa der bekannte CoD-Insider ModernWarzone. Sein kritischer Tweet über die Waffe hat fast 13.000 Likes und viele zustimmende Kommentare gesammelt.

Auch wir von GameStar erleben zur Zeit regelmäßig Runden, in denen jemand mit der SP-R über die Karte stürmt wie mit einer Shotgun oder Pistole und damit mühelos aufräumt. Außer den Ghost-Perk einzupacken (damit man auf der Map nicht so leicht aufgedeckt wird) und ständig auf Deckung zu achten, lässt sich dagegen nicht viel unternehmen.

Ihr könnt natürlich auch in die Offensive gehen und euch die SP-R 208 selbst oder eine andere sehr starke Waffe schnappen. Hier findet ihr den passenden Guide dafür:

15 4 Mehr zum Thema CoD Modern Warfare 2: Die 5 besten Waffen im Multiplayer

Kommt ein Nerf für die SP-R 208?

Es ist gut möglich, dass die Waffe in Zukunft abgeschwächt oder angepasst wird, zum Beispiel, indem die Entwickler die ADS-Zeit leicht erhöhen. Aktuell gibt es dazu noch keine offiziellen Informationen, aber üblicherweise schraubt Call of Duty mit jeder Season an seinem Waffen-Balancing. Die erste Season von Modern Warfare 2 startet am 16. November 2022 und führt die Story aus der Kampagne fort:

Bevor Anpassungen bei einzelnen Waffen vorgenommen werden, haben die Entwickler allerdings noch jede Menge andere offene Baustellen. Nach wie vor überschatten technische Probleme und häufige Abstürze den Launch, was sich auch in enttäuschten Steam-Reviews niederschlägt.

Habt ihr es auch schon mit der SP-R 208 zu tun bekommen? Oder benutzt ihr sie vielleicht sogar selbst? Schreibt uns eure Erfahrungen aus CoD Modern Warfare 2 doch gerne in die Kommentare!