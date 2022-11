CoD Modern Warfare 2: Großes Update zu Season 1 sorgt nach Download für Ärger, das könnt ihr tun

Das Update für die neuen Inhalte von Season 1 sorgt bei einigen Spielerinnen und Spielern von Call of Duty Modern Warfare 2 für mehr Stirnrunzeln als Freudestrahlen. Grund dafür sind schwerwiegende Probleme, die beim Download des Patches auf den Konsolen auftreten können, und das Spielen des Multiplayers teils unmöglich machen. Zwar wurde das Problem noch nicht durch einen offiziellen Fix angegangen, aber es gibt glücklicherweise schon Lösungen.

Vor allem auf der PlayStation 5 kommt es derzeit wohl häufig zu Problemen. Hier werden mehrere Content Packs heruntergeladen, allerdings erscheint dann eine Fehlermeldung und die Nachricht Kann nicht installiert werden :

In anderen Fällen wird im Hauptmenü des Spiels fälschlicherweise angezeigt, dass der Multiplayer nicht installiert sei. Für diese Fehler kursiert glücklicherweise schon ein Workaround, der wohl in einigen Fällen bereits geholfen hat. Folgende Schritte sollten euch helfen:

Geht zu euren Downloads und wählt bei den Content Packs die Option Abbrechen und Löschen Navigiert unter Modern Warfare 2 zu Spielinhalte Verwalten Deinstalliert dort die Content Packs für den Multiplayer, Koop und Warzone, indem ihr das Mülleimer-Icon wählt. Installiert die Content Packs erneut Nun sollte das Update wie gewohnt installiert werden.

Auch auf der Xbox soll es zu Problemen kommen. Hier deinstalliert das Update wohl gelegentlich automatisch den Multiplayer. Die Lösung besteht darin, bei Modern Warfare 2 die Option Spiel verwalten zu wählen, und dort den Multiplayer manuell erneut zu installieren.

Wenn euch diese Lösungen nicht helfen, müsst ihr wohl oder übel auf einen Hotfix der Entwickler warten. Wir halten euch über die Entwicklung auf dem Laufenden.

Das erwartet euch in Season 1

Mit dem großen Update sollen eine Menge neuer Inhalte erscheinen. CoD-Veteranen können sich etwa auf die Rückkehr der Map Shoot House freuen, außerdem gibt es einen Battle Pass mit einem ganz neuen System, neue Operator, Waffen und den Hardcore-Modus. Alle Infos zum Update findet ihr hier:

Zu guter Letzt starten am 16. November auch noch Warzone 2 und dessen neuer Spielmodus DMZ. Was ihr zum Release von Warzone 2 wissen müsst, haben wir euch hier zusammengefasst, die wichtigsten Informationen zum Tarkov-Modus DMZ findet ihr in unserer Übersicht.

Habt ihr das Update bereits herunterladen können, oder treten bei euch auch Probleme auf? Gibt es eine weitere Lösung, die bisher unbekannt war? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!