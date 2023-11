CoD Modern Warfare 3 startet mit schwerwiegenden Bugs, Entwickler reagieren

Die ersten Spielerinnen und Spieler wurden gestern von schwerwiegenden Bugs überrascht.

Wer Modern Warfare 3 vorbestellt hat, kann seit dem 2. Nobember bereits die Kampagne des neuen Call of Duty spielen - zumindest in der Theorie. Denn zum Release sorgten schwerwiegende Bugs dafür, dass Spielerinnen und Spielern der Zugang zu den Kampagnenmissionen teils vollständig verwehrt wurde. Die Entwickler reagierten prompt und brachten einen Fix auf den Weg.

Was ist passiert?

Zunächst tauchte zum Release ein Fehler auf, bei dem gemeldet wurde, dass eine Disc benötigt werde, um das Spiel zu starten. Dieser Fehler wurde zwar sehr schnell behoben, allerdings tauchten anschließend weitere Probleme auf. Diese betrafen nicht nur Modern Warfare 3, sondern auch den Vorgänger Modern Warfare 2.

Die Kampagne von Modern Warfare 3 sowie die Fortschrittssysteme beider Spiele wurden daraufhin vorübergehend gesperrt. Inzwischen wurden aber auch diese Probleme behoben: Alle betroffenen Dienste sollten wieder funktionieren und euer eventuell gemachter Kampagnenfortschritt erhalten geblieben sein.

Möglicherweise werden Spielerränge noch nicht korrekt angezeigt, was allerdings ebenfalls nur ein vorübergehendes Problem sein soll.

9:08 10 Minuten am Stück in CoD Modern Warfare 3: Kampagne mit Special-Forces-Stimmung

Falls ihr noch gar nicht wisst, ob ihr die Kampagne von Modern Warfare 3 spielen wollt, dann seht euch doch das Gameplay-Video aus einer Mission an. So bekommt ihr einen guten Eindruck davon, was euch erwartet. In Modern Warfare 3 erwarten euch außerdem Sandbox-Einsätze auf offenen Karten, bei denen ihr vorgehen könnt, wie es euch beliebt. Außerdem verdient ihr beim Spielen Belohnungen:

