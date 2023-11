CoD Modern Warfare 3 bekommt Ranked-Modus: Hier alle Infos

Quickplay-Matches sind ja schön und gut, aber wir wissen doch, worauf ihr wirklich scharf seid: die schicken Turnier-Skins, die es nur im Ranked-Modus gibt.

Türkise und scharlachrote Hoodies, mit denen ihr in allen Lobbys protzen könnt, was für harte Mackerinnen und Macker ihr seid! Und darauf könnt ihr stolz sein, schließlich kommen im Turniermodus von Call of Duty nur die Harten in den Garten.

Daran ändert sich auch in MW3 nichts. Wie schon der Vorgänger bekommt auch Modern Warfare 3 einen Ranked-Modus spendiert, allerdings ebenfalls erst nach Release.

Zum Glück haben die Entwickler bereits einen groben Zeitrahmen kommuniziert - und der verheißt einen Grund zur Freude: Lange müsst ihr nicht mehr warten.

Wann erscheint der Ranked-Modus in MW3?

Im Rahmen des Events Call of Duty Next hat Sledgehammer Games bereits Anfang Oktober ein klares Statement abgegeben, wann der Release des Ranked-Modus angepeilt wird: Zum Midseason-Event der ersten Saison. Spätestens zur Season 1 Reloaded von MW3 könnt ihr also im Turniermodus loslegen:

Greg Reisdorf, Multiplayer-Chef von Sledgehammer Games, sagt wörtlich, der Ranked-Modus von MW3 werde geupdated, modernisiert gegenüber MW2. Pünktlich zu Season 1,5, also Midseason, werden wir ihn veröffentlichen.

Season 1 erscheint Anfang Dezember 2023, das Midseason-Event dürfte also irgendwann Mitte bis Ende Januar 2024 stattfinden, falls Sledgehammer am regulären Season-Rhythmus festhält.

Wie genau die angesprochene Modernisierung aussieht, steht aktuell noch nicht fest, aber sehr wahrscheinlich reden wir hier auch nur vom regulären Multiplayer, nicht von Warzone Ranked, das auch bei MW2 erst deutlich später als das normale Ranked Play erschien.

Wie funktioniert Ranked Play in MW3?

Folglich können wir auch nur spekulieren, wie nah die Ranked-Erfahrung an der von MW2 bleiben wird. Die orientierte sich an den Turnierregeln von Call of Duty. Heißt konkret:

Alle Matches wurden nur 4 gegen 4 ausgetragen.

Als Modi rotierten Hardpoint, Search & Destroy und Control durch ohne manuelle Kontrolle über den präferierten Modus.

Ausschließlich Siege verbessern das eigene Ranking und treiben die Ranked-Progression voran.

Sehr wahrscheinlich wird es wieder eigene Embleme, Skins und Waffentarnungen für all diejenigen geben, die die Ranked-Leiter emporklettern und sich von Bronze hocharbeiten.