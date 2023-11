CoD Modern Warfare 3: Der Multiplayer ist bald spielbar, hier alle Infos zum exakten Release

Schon bald dürft ihr euch in die ersten Multiplayer-Gefechte in MW3 stürzen.

Nach der großen Kritik an Modern Warfare 2 will Call of Duty mit dem Nachfolger wieder einiges an verlorenem Boden gutmachen. Man verspricht, mit Modern Warfare 3 viele Fanwünsche zu erfüllen und setzt vor allem auf Nostalgie. Eine Strategie, die laut Shooter-Experte Phil auch nach hinten losgehen kann. Wenn ihr trotzdem schon richtig Bock habt, erfahrt ihr hier alles zum Start des Multiplayers.

Alles, was ihr zum Release wissen solltet

Wann erscheint der Multiplayer von MW3?

In Deutschland könnt ihr ab dem 10. November um 6:00 Uhr Ortszeit loslegen, wenn ihr früh aufstehen wollt. Dann sind neben dem Multiplayer auch der neue Zombie-Modus und die Kampagne für alle Spielerinnen und Spieler verfügbar. Wie gut uns Modern Warfare 3 bisher gefiel, könnt ihr euch in unserem Preview-Video ansehen:

11:18 Das neue Call of Duty ist für manche ein Traum, für andere ein Rätsel!

Gibt es einen Preload?

Ja, ihr könnt das Spiel vorab herunterladen. Wer Modern Warfare 3 bereits gekauft hat, kann in Deutschland am 8. November um 18:00 Uhr den Preload anwerfen.

Wie groß fällt der Download aus?

Genaue Zahlen sind zwar noch nicht bekannt, nur für den Multiplayer müsst ihr aber laut den offiziellen Systemanforderungen etwa 79 Gigabyte Festplattenspeicherplatz reservieren. Habt ihr das CoD-HQ bereits installiert, sind lediglich 34 Gigabyte zusätzlicher Speicherplatz erforderlich.

Wollt ihr das Komplettpaket samt Kampagne installieren, braucht ihr 149 Gigabyte freien Speicher auf der Festplatte. Dementsprechend groß fällt dann auch der Download aus. Falls ihr schon das CoD-HQ und Warzone installiert habt, reduziert sich die Installationsgröße auf 78 Gigabyte

Wird der Fortschritt aus der Beta übernommen?

Auch wenn ihr bereits die Multiplayer-Beta gespielt habt, müsst ihr zum Release wieder bei null anfangen, euer Fortschritt wird nicht übernommen. Allerdings bekommt ihr einen besonderen Skin, wenn ihr in der Beta lange genug gespielt habt.

Werdet ihr Modern Warfare 3 direkt zum Release spielen, oder seid ihr noch skeptisch und wartet lieber erste Tests und Meinungen ab? Habt ihr bereits die Beta ausprobiert und euch dort ein Bild vom neuen Call of Duty gemacht? Oder freut ihr euch vor allem auf die Fortsetzung der Kampagne? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!