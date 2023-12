Ein Thema ist bei CoD seit Jahren ein Tabu, jetzt brechen die MW3-Macher das Schweigen

In der Community von Call of Duty gibt's ein Wort, das wie Donnerhall durch Reddit, YouTube und Social Media raunt: SBMM.

Dahinter verbirgt sich kein neues Smash Bros. Melee, sondern das sogenannte Skill Based Matchmaking, also eigentlich ein Tool der Fairness: Per Algorithmus wird geregelt, dass ihr im Multiplayer von CoD nur gegen gleich gute Leute antretet.

So bewahrt Activision N00bs vor der Schmach zu harter Niederlagen und gewährleistet für Profis konstant spannende Matches. In der Theorie.

In der Praxis hagelt es seit Jahren Kritik gegenüber dem SBMM. Es sei zu strikt, alle Matches fühlten sich gleich an, außerdem klagen gerade die Profis über schlechte Verbindung, weil der Algorithmus sie lieber quer über die Welt vernetzt, statt dass sie in ihrem Heimatland die Server dominieren dürften.

Viele Vorwürfe, die sich jedes Jahr wiederholen, ohne dass die CoD-Studios sich groß dazu äußern. Das Schweigen von Activision zum Thema war dröhnend laut - und die Fans sauer. Doch nun kündigen die Entwickler von Modern Warfare 3 an: Wir legen die SBMM-Karten auf den Tisch!

Mehr Transparenz

In einem Statement, das CharlieIntel aufgegriffen hat, verspricht das CoD-Team in Zukunft mehr Transparenz über die Parameter und Wirkmechanismen des SBMM. Wörtlich heißt es:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wir wissen, dass da draußen großes Interesse an unserer Matchmaking-Erfahrung existiert, vor allem im Hinblick darauf, wie Lobbys und Matches anhand des Skills zusammengestellt werden. Nichts ist uns wichtiger als die Erfahrung, die unsere Spielerinnen und Spieler im Spiel haben, und das Matchmaking spielt dabei eine große Rolle. Wir feilen seit über 10 Jahren an unserem System und investieren sehr viel Energie und Zeit in dessen Verbesserung. Das betrifft Leute in unsere CoD-Studios, unsere Service-Teams von Demonware und andere Gruppen wie unser Player Insights Team.



Das ist ein großes, mehrjähriges Unterfangen und unser Ansatz kombiniert Latenz, Suchzeit und den Skill zusammen mit vielen anderen Faktoren, um die bestmögliche Matcherfahrung zu finden. Im Detail über dieses Thema zu sprechen, kann hart sein und wir haben bisher nicht die Zeit aufgewendet, unsere Erkenntnisse und Verbesserungen mit euch zu teilen. Das wollen wir ändern - in den Wochen nach Launch von Season 1. Und damit wollen wir auch in den Wochen danach nicht aufhören.

1:33 Season 1 von CoD Modern Warfare 3 und Warzone wird kolossal groß

Bisher basierte Annahmen (und auch viele Mythen) rund um SBMM aus der Community auf Erfahrungswerten, aber auch auf Patenten, die Activision über die Jahre eingetragen hat.

Darin fanden sich auch Hinweise auf Matchmaking basierend auf Skins und Kaufanreizen - inwieweit das letztlich im Spiel steckt, ließ sich allerdings nie beweisen.

So oder so dürften die nächsten Wochen nach Start von Season 1 - also ab Anfang Dezember - mehr Klarheit in das größte Streitthema der Community bringen.

Was sagt ihr zu diesem radikalen Sinneswandel in Sachen SBMM bei CoD? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare.