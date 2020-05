CoD: Modern Warfare ist jetzt das dickste PC-Spiel aller Zeiten

Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone sind inzwischen so riesig, dass wir den Superlativ auspacken können: Es ist derzeit das größte PC-Spiel überhaupt (ohne Mods). Das bezieht sich allerdings nicht auf den Umfang oder die Spielwelt, sondern auf die Dateigröße von rund 180 GB auf dem PC.

Im Januar stand das neue CoD im Größen-Ranking von Gamerant noch auf Platz 2 hinter Quantum Break (mit 178 GB) Dank einigen umfangreichen Updates, die die Download-Größe noch steigerten, steht Modern Warfare jetzt aber auf der Spitzenposition.

Was macht CoD: Modern Warfare so riesig?

Eine im wahrsten Sinne des Wortes große Rolle spielt der Battle-Royale-Modus CoD: Warzone, den es auch als eigene Free2Play-Auskopplung gibt. Entsprechend groß ist dieser Teil des Spiels: Als Standalone braucht ihr rund 80 - 100 GB Platz für Warzone. Falls ihr Modern Warfare schon besitzt, beträgt die zusätzliche Downloadgröße für den BR-Modus noch rund 20 GB.

Auch Patches und Updates fallen groß aus: Season 3 kam mit einem Download von 16 GB daher und erst vor Kurzem erschien das Update 1.20, für das Spieler ebenfalls 32 GB herunterladen mussten. Natürlich wird das Spiel nicht automatisch durch jedes Update größer, manche Patches dienen auch der Verkleinerung der Datenmenge, aber dennoch kamen über die Zeit nun einige Extra-Gigabytes zusammen.

Beim Release empfahl Entwickler Infinity Ward, mindestens 175 GB Speicherplatz für Modern Warfare freizuhalten. Dieser Wert wurde inzwischen aber bereits überschritten, momentan liegt das Spiel bei etwa 180 GB für die PC-Version, auf den Konsolen ist es sogar noch größer.

Über die gewaltige Größe von Modern Warfare entbrennen immer wieder Diskussionen, beispielsweise auf Reddit. Viele fragen sich, ob es wirklich nötig ist, so viel Speicherplatz zu belegen oder ob mit Optimierungen besser komprimiert werden könnte.

Konkurrenz im Größen-Rennen: Die Flugsimulation X-Plane 11 wäre zwar ebenfalls ein möglicher Anwärter auf das größte Spiel nach Dateigröße, wurde in diesem Ranking aber außen vor gelassen - ihr könnt darin nämlich jederzeit selbst bestimmen, welche Gebiete ihr installiert oder deinstalliert. Das Grundspiel ist lediglich 65 GB groß und die einzelnen Gebiete etwa 20 GB. Ihr seid also nicht auf einen Mega-Download angewiesen wie im Fall von Modern Warfare.