Neuer Perk in CoD Modern Warfare 3 ist noch nicht mal draußen und Fans rufen »OP!«

Diese neue Weste in MW 3 wird schon kritisiert, bevor sie erscheint.

In wenigen Tagen startet der erste Season in Call of Duty Modern Warfare 3 und hat einen Haufen neuer Inhalte im Gepäck. Darunter die Assassinenweste, ein neuer Perk, der im Grunde die verbesserte Version der Ghosts T/V-Tarnung ist und damit ein Albtraum für viele Spieler.

Versteckspiel statt Shooter

Was genau kann die neue Assassinenweste?

Abschüsse hinterlassen keine für Gegner sichtbaren Schädel mehr

Ihr seid unsichtbar für feindliche UAVs und Radarquellen, selbst wenn ihr stillsteht

Eine Primär- und eine Taktikausrüstung

Keine Feldausrüstung

Je ein Slot für Handschuhe, Stiefel und Ausstattung

Solltet ihr die Weste mit Ghosts T/V-Tarnung kombinieren, erhaltet ihr stattdessen die Ausstattung Gestohlenes IFF-Stroboskob, das euch den Perk »Kaltblütig« gewährt. Ihr könnt also nicht von gegnerischen Killstreaks erfasst werden.

Wo liegt das Problem? Entscheidend ist folgendes Detail. Die Weste lässt euch selbst dann nicht auf dem Radar erscheinen, wenn ihr stillsteht. Anders als bei Ghosts T/V-Tarnung, bei der ihr euch für die Unsichtbarkeit auf der Minimap immer bewegen müsst.

Spieler befürchten nun, dass dieser neue Perk überhandnehmen wird und zudem einen unbeliebten Spielstil fördert: das Campen. Denn mit der Assassinenweste wird es nur schwer möglich sein, Spieler, die sich in eine Ecke hocken und warten, aufzuspüren.

1:33 Season 1 von CoD Modern Warfare 3 und Warzone wird kolossal groß

Das sagen die Spieler

Im Reddit gibt es bereits erste Beschwerden zum neuen Perk. Ein Beitrag bezeichnet ihn als »Camper-Weste« und der Kommentar von panthersfan891 spricht das größte Problem direkt an:

»Nur die Feldausrüstung zu verlieren, ist falsch. Jeder wird es benutzen. Es muss mehr Nachteile geben.«

Viele stimmen dem Spieler zu und erklären, dass die Weste so einfach zu stark ist, um sie nicht zu benutzen.

Auf X, ehemals Twitter, gibt es unter dem Beitrag des bekannten CoD-News-Accounts CharlieIntel ebenfalls Kritik. Brokenkey44 merkt beispielsweise an: »Großer Fehler, das wird von jedem Camper im Spiel benutzt werden.«

ElderlyLive sieht die Weste ebenfalls kritisch: »Ich glaube nicht, den Leuten eine OP-Version von Geist zu geben, ist eine nötige Neuerung im Multiplayer.«

Wie »schlimm« der neue Perk wirklich wird, erfahren wir zum Start der ersten Season am 7. Dezember. Was haltet ihr vom neuen Geist-Perk? Wird diese Weste einen nachhaltig negativen Einfluss auf das Spiel haben oder übertreiben die Kritiker? Welchen Perk würdet ihr noch gerne in Modern Warfare 3 sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.