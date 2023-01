CoD MW2 und Warzone 2: Season 2 kommt später, verspricht dafür Großes

Die schlechte Nachricht zuerst: Season 2 von Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 verspätet sich tatsächlich. Die Entwickler bestätigten damit die Gerüchte, die seit Kurzem im Umlauf waren. Als Grund geben sie an, dass man Änderungen aufgrund des Fan-Feedbacks vorgenommen habe. Wann kommt Season 2 also raus und was steckt drin?

Alles, was wir zu Season 2 wissen

Wann geht’s los? Das Update zu Season 2 erscheint am Mittwoch, den 15. Februar 2023. Aufgrund der Zeitverschiebung könnte das bei uns dem 16. Februar entsprechen. Laut Battle Pass hätte es eigentlich schon Anfang Februar losgehen sollen.

Was ist neu? Im Tweet verrät Infinity Ward schon ein paar der Neuerungen von Season 2.

Warzone 2 bekommt eine komplett neue, kleine Map (ähnlich wie Rebirth Island) und der Resurgence-Spielmodus kehrt zurück . Darin landet ihr im Battle Royale nicht im Gulag, wenn ihr abgeschossen werdet, sondern spawnt wieder im Match - solange eure Teamkameraden lange genug durchhalten.

(ähnlich wie Rebirth Island) und der . Darin landet ihr im Battle Royale nicht im Gulag, wenn ihr abgeschossen werdet, sondern spawnt wieder im Match - solange eure Teamkameraden lange genug durchhalten. Ranked Play soll in Season 2 im Multiplayer eingeführt werden.

soll in Season 2 im Multiplayer eingeführt werden. Der Multiplayer soll außerdem neue Maps und Modi spendiert bekommen. Welche genau das sind, wurde noch nicht enthüllt.

spendiert bekommen. Welche genau das sind, wurde noch nicht enthüllt. Natürlich gibt es auch wieder neue Waffen, wie in jeder CoD-Season üblich.

Der neue Battle Pass wird wieder neue Cosmetics, XP-Boosts und Blaupausen enthalten. Er dürfte pünktlich zum Season-Start auftauchen, ihr habt also noch etwas Zeit, um den komplexen Pass von Season 1 Reloaded zu leveln.

Klingt also nach einem ordentlichen Content-Paket, das die Entwickler da schnüren. Das ist auch dringend nötig, denn Fans fordern schon seit Release lautstark mehr Inhalte, vor allem spannende Multiplayer-Maps und einen richtigen Ranked-Modus. Auch wir hoffen auf Neuerungen, die uns zurück ins Spiel ziehen:

Bei uns bleibt ihr immer auf dem Laufenden! Sobald wir wissen, welche neuen Maps und Spielmodi mit Season 2 eingeführt werden, lest ihr es natürlich direkt hier bei GameStar.