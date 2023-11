Beim Multiplayer von CoD MW3 ist sich die GameStar-Community so uneins wie selten

Hui oder Pfui? Zum Multiplayer von Modern Warfare 3 habt ihr zahlreiche Meinungen.

Genau eine Woche lang ist der Multiplayer von Call of Duty Modern Warfare 3 zum Zeitpunkt dieses Artikels spielbar. Einige von euch werden bestimmt schon dutzende Stunden über die Maps gesprintet sein und das Maximallevel erreicht haben. Andere hingegen haben den MP schon nach ein paar Minuten enttäuscht beendet.

Zu welcher Fraktion gehört ihr? Das wollten wir vor einigen Tagen im Rahmen einer Umfrage von euch wissen. Und ihr habt uns mit zahlreichen Antworten bedacht. Das Ergebnis ist alles andere als eindeutig.

Gameplay top, Geschäftspraktik flop?

Kommen wir zunächst zur erwähnten Umfrageauswertung. Über 2.000 unserer Community-User haben abgestimmt und sorgen für ein sehr ausgewogenes Resultat:

Einen klaren Sieger gibt es in dieser Umfrage nicht.

Am meisten Votes gab es mit 28 Prozent der Stimmen für das Urteil Gar nicht gut . Aber: Knapp dahinter folgt mit Gut und Sehr gut das andere Ende des Meinungsspektrums. Die beiden abgeschwächten Fazits Geht so und Nicht so gut folgen auf den letzten beiden Rängen.

Was sagt uns das jetzt? Ganz klar: Modern Warfare 3 spaltet die Gemüter wie kaum ein anderes Spiel dieses Jahr. Deshalb ist es natürlich umso wichtiger für uns, nicht nur auf die nackten Zahlen der Umfrage zu schauen, sondern auch eure Kommentare unter der Umfrage zu studieren, um klare Aussagen zu erhalten.

Was immer wieder auffällt: Viele von euch bewerten Modern Warfare 3 sozusagen gleich zweimal - als spielerisch sehr guten Multiplayer-Shooter, der aber angesichts des hohen Preises und dem Ruf als MW2-DLC mit einem schalen Beigeschmack daherkommt.

Bin zwar absolut gegen die "Minimalaufwand für den größten Profit"-Mentalität und ein Teil von mir möchte Activision dafür auch scheitern sehen, aber ich kann nicht verleugnen, dass das Paket MWIII für sich isoliert betrachtet, ein sehr rundes ist. Tolle Karten, viele Waffen (wenn man die aus dem Vorgänger dazuzählt) und reichlich freischaltbarer Stuff... das Ding ist ein Content-Monster! Dazu ein feinjustiertes Run- und Gunplay, welches vermutlich zur absoluten Spitze des Genres zählt. hibb

Solange ich mir einbilde das MW3 nur ein gutes Update für MW2 ist, finde es es recht gut.^^

Es läuft besser, keine ewigen Abstürze wie bei MW2 und es hat jetzt auch vieles wieder was bei MW2 gefehlt hat.

Ich hab gestern meine ersten Runden getestet. Hatte eigentlich Lust weil die PC Beta ganz gut lief. Nur lag, package burst und disconnects. Ganz davon ab das die Grafik noch Mal schlechter ist als bei MW2 welche noch schlechter war als bei MW 2019. Unspielbar! KAEPS133

Auch unter diesem Artikel dürft ihr natürlich weiterhin fleißig eure Meinung kundtun! Was ist eure aktuelle Meinung zu Modern Warfare 3? Habt ihr gar an der obigen Umfrage teilgenommen und habt seit der Abstimmung inzwischen eine andere Meinung? Das wäre natürlich besonders spannend zu erfahren!