Ein CoD-Skin bringt Spieler seit Wochen zur Weißglut, jetzt ziehen die Entwickler endlich die Notbremse

Man könnte meinen, ein silbern glänzendes Metallskelett mit roten Augen wäre gut in Call of Duty zu sehen.

Viele CoD-Fans haben sich Verdansk zurückgewünscht und vor einigen Tagen bekommen. Auf dem Wunschzettel stand vermutlich aber keine weitere Situation wie beim Roze-Skin, der wie der Map zu Warzones Vergangenheit gehört. Schon seit einiger Zeit ist ein neuer Skin für viele Spieler ein Dorn im Auge, da er gerade mit jenem Sinnesorgan nur schwer im Spiel auszumachen ist.

Der unscheinbare Terminator

Konkret geht es um den Skin Endo Titanium Core für den Operator T-800. Schon vor 2 Monaten gab es mit Reddit erste Posts, die forderten, dass der Skin überarbeitet werden soll.

Der Vorwurf: Der Skin würde einen signifikanten Vorteil bieten, da er im Vergleich zu anderen Skins deutlich schwerer in der Spielwelt zu erkennen ist.

Im folgenden Reddit-Beitrag demonstriert ein Spieler, dass der Terminator-Skin im Gas sogar noch schwerer zu sehen ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Am 7. April 2025 folgte dann über den offiziellen X-Account von Call of Duty die Ankündigung, dass der Skin in einem zukünftigen Update angepasst werden soll.

Am folgenden Tag erfolgten bereits die versprochenen Änderungen. In den Patch Notes vom 8. April heißt es: »Der T-800 Operator hat eine Sichtbarkeitsanpassung erhalten, um die Zielidentifikation für den Endo Titanium Core Skin zu erleichtern.«

2:54 Warzone wie früher: Der Trailer zum Verdansk-Comeback knackt 20 Millionen Views an einem Tag

Autoplay

Der Community zufolge waren die Versuche das Problem zu beheben jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Der Content Creator HunterTV zeigt auf seinem X-Account ein Vergleichsbild:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Links ist der Skin vor und rechts nach dem Update zu sehen. Bei genauerem Hinsehen sind die Lichtspiegelungen auf dem Metallskelett des T-800 besser zu sehen, ob das aber reicht, um die erhitzen Gemüter abzukühlen, ist fraglich.

Im Reddit wird das Bild von HunterTV ebenfalls diskutiert. TheLankySoldier glaubt, dass der Patch gar nicht live ist, da er keinen Unterschied erkennt und Otherwise-Unit1329 ist sich sicher, dass es zweimal dasselbe Bild sein muss.

Es begann mit dem Roze-Skin, und es folgten ähnliche Geschichten wie mit dem Gaia- oder dem Groot-Skin. Da die meisten Cosmetics, die den Ruf haben, einen Vorteil beim Spielen zu bringen, aus kostenpflichtigen Bundles stammen, klingen bei den Beschwerden auch immer wieder Pay2Win-Vorwürfe mit. Ihr findet in der Box oben nur einige der Beispiele verlinkt, die in den letzten Jahren für ordentlich Gesprächsstoff sorgten.