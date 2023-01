CoD Warzone 2: Looten wie früher - Entwickler enthüllen wichtige Änderung für Season 2

Season 2 von Call of Duty: Warzone 2 wird dessen Loot-Mechanik fundamental ändern. Genau genommen kehrt man zu einem System zurück, das die Spieler bereits aus dem ersten Warzone kennen.

Wenig überraschend sorgt damit die Ankündigung der Entwickler von Raven Software schon jetzt für Begeisterung unter Fans.

Wie wichtig Season 2 für Call of Duty: Warzone 2 und auch Modern Warfare 2 wird, behandelt Shooter-Experte Dimi übrigens in seiner ausführlichen Analyse:

Das ändert sich in Season 2 am Looten von Warzone 2

So funktioniert Looten aktuell: In Warzone 2 müssen sich Spieler momentan durch Boxen und Rucksäcke gefallener Gegner wühlen, um sich wertvollen Loot unter den Nagel zu reißen. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir uns durch Menüs klicken, um Waffen und Gegenstände unserem Inventar hinzuzufügen.

Das war die Reaktion vieler Spieler: Dieses System stoß unter Warzone-Spielern von Anfang an auf keinen allzu großen Anklang. Zahlreiche Fans kritisieren, dass sich Warzone 2 zu sehr an den Mechaniken konkurrierender Battle Royales orientiert und nicht daran, was das erste Warzone so einzigartig machte.

Das wird in Season 2 anders: Die Entwickler von Warzone 2 haben nun eine wichtige Änderung für die kommende Season in Aussicht gestellt. Zukünftig sollen sich Spieler nicht länger durch ein Menü klicken müssen, stattdessen wird der Loot aus Kisten oder dem Inventar erledigter Gegner auf den Boden gespült .

Damit lässt sich auch aus der Entfernung erkennen, was für wertvolles Gut auf einen wartet, was nicht nur die Übersicht erleichtert. Spieler können so leichter abschätzen, ob es sich für die potenzielle Beute lohnt, ein Risiko einzugehen. Wer das erste Warzone gespielt hat, kennt dieses Loot-Prinzip natürlich bereits.

Das sagen Fans zu der Änderung: Unter den Kommentaren der Ankündigung zeigt sich ein Großteil der Kommentatoren wirklich erfreut über die versprochene Änderung. Nicht nur das: Da Raven Software nun wieder selbst die Kommunikation übernimmt, hoffen Spieler vermehrt darauf, dass Warzone 2 vermehrt zu den alten Stärken seines Vorgängers zurückkehrt.

Wie bereits erwähnt, kritisieren viele Spieler von Warzone 2 Design-Entscheidungen und -Änderungen, die das CoD-Battle Royale seiner Einzigartigkeit berauben. Mit der angekündigten Überarbeitung der Loot-Mechanik sehen viele eine Entwicklung in die richtige Richtung.

Unser GameStar-Review mit ausführlichem Test-Video zu Warzone 2 solltet ihr an dieser Stelle natürlich nicht verpassen:

Was Spieler von Warzone 2 sonst in Season 2 erwartet

Ursprünglich sollte Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 bereits Anfang Februar starten. Allerdings gaben die Entwickler bekannt, dass es erst am 15. Februar 2023 soweit sein wird. Mit dem Release der neuesten Season wird es natürlich einen neuen Battle Pass, sowie ein paar wichtige Neuerungen beziehungsweise Änderungen geben.

So dürfen sich CoD-Fans auf neue Maps, Modi und Waffen sowie Ranked Play freuen. Speziell für Warzone 2 ist außerdem der Launch einer neuen, kleineren Karte und die Rückkehr des Resurgence-Modus geplant. Außerdem wird auch der Gulag wieder in Richtung des ersten Warzone zurück gedreht!

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Season 2 für Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2? Was muss eurer nach bei beiden Spielen passieren, damit ihr am Ball bleibt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!