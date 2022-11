In Warzone 2 wurde die erste Nuke gezündet und niemand weiß, wie genau

Die taktische Atombombe gehört zur Modern-Warfare-Reihe wie das Master Schwert zu The Legend of Zelda. Nachdem der Atompilz im ersten Battle Royale von CoD jedoch noch ausblieb, könnt ihr in Warzone 2 nun die gesamte Karte Al Mazrah mit einem Knopfdruck in die Luft sprengen.

Nicht einmal eine Woche nach dem Release wurde nun die weltweit erste Massenvernichtungswaffe im Spiel gezündet. Die Streamer Wagnificent, EthanStellar und opmarked haben dieses Unterfangen geschafft – wie genau ist aber unklar.

Wie wurde die Nuke gezündet?

Da das Team die gesamte Runde gestreamt hat, sind die einzelnen Schritte eigentlich leicht nachzuvollziehen. Noch im Flugzeug sitzend bekamen die Spieler den Info-Screen angezeigt, dass die Champions Quest nun verfügbar sei.

Auf der Map gab es drei goldene Warzone-Icons, bei denen das Event offenbar gestartet werden konnte – was das Squad natürlich direkt machte. Daraufhin sammelte das Team die drei nötigen Chemikalien, um die Nuke zusammen zu basteln: Tritium, Beryllium und Plutonium. Schon eines der Materialien verriet aber allen Gegnern den Standort der Streamer, einfach war die Mission also sicher nicht. Plutonium machte dazu noch dauerhaften Schaden gegen den Besitzer.

Alle Chemikalien gesammelt, machten sich Wagnificent und Co. auf, den Sprengkörper zu vervollständigen. Daraufhin musste nochmal zwei Minuten lang die Bombe verteidigt werden. Schließlich ging die Nuke aber hoch, alle Gegner wurden mit einem Schlag dem Erdboden gleichgemacht und das Team erfreute sich über folgenden Siegesbildschirm:

Wie startet ihr die Champions Quest?

Der Ablauf während der Runde ist also ziemlich klar, nur der Anfang wirft Fragen auf. Wie und warum das Event überhaupt für das Team zur Verfügung stand, ist nicht ganz offensichtlich. Es gibt jedoch eine Vermutung.

Angeblich müsst ihr bereits fünf Siege in Warzone 2 eingesackt haben, damit die Konditionen für die Champions Quest erfüllt sind. Sicher ist auf jeden Fall, dass das kein Einzelfall bleibt. Raven Software hat nämlich per Twitter reagiert und fragt, wer nun die nächste Nuke zünden wird. Rechnet also damit, dass schon bald noch viele weitere Atombomben auf Al Mazrah hochgehen werden.

Was haltet ihr davon, dass im neuen Battle Royale eine Nuke die gesamte Map zerstört? Coole Neuerung oder fürchtet ihr ständige Atompilze in euren zukünftigen Runden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!