Modern Warfare 2 wird zur Goldgrube: Bester CoD-Launch aller Zeiten knackt Milliardengrenze

Modern Warfare 2 ist jetzt ganz offiziell das am schnellsten verkaufte Call of Duty überhaupt. Der neueste Teil der Shooter-Reihe hat nur zehn Tage gebraucht, um Activision Blizzard eine Milliarde US-Dollar in die Kassen zu spülen. Damit schlägt CoD MW2 sogar den bisherigen Rekordhalter: Black Ops 2.

Zum direkten Vergleich: Black Ops 2 des Entwicklerstudios Treyarch brauchte fünfzehn Tage, um die Milliarden-Marke zu knacken. Modern Warfare 2 konnte diesen Punkt schon fünf Tage früher erreichen. An den bisherigen Spitzenreiter kommt Modern Warfare 2 allerdings noch immer nicht heran: GTA 5 spielte 2013 in den ersten drei Tagen bereits über eine Milliarde US-Dollar ein.

Wirklich überraschend ist die Neuigkeit trotz beeindruckender Zahlen aber tatsächlich nicht, hat sich die Entwicklung bereits in der Launch-Woche angebahnt. Schon kurz nach Release ließ ein Finanzbericht von Barron’s erahnen, dass sich Modern Warfare 2 auf dem besten Weg befindet, das am schnellsten verkaufte CoD in der Seriengeschichte zu werden.

Klage gegen Activision Blizzard

Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

CoD MW2 der erfolgreichste Medien-Launch 2022

Übrigens hat sich Call of Duty: Modern Warfare 2 ebenfalls schon zum erfolgreichsten Launch eines Entertainment-Produkts des Jahres 2022 gemausert. Das Videospiel konnte sogar die großen Kinoblockbuster wie Spider-Man: No Way Home (600 Millionen US-Dollar), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (450 Millionen US-Dollar), Thor: Love and Thunder (303) Millionen US-Dollar) und The Batman (248 Millionen US-Dollar) abhängen.

Die neuen Zahlen stammen übrigens von Activision Blizzard höchstpersönlich. Im Zuge der Bekanntgabe bedanken sich die Verantwortlichen hinter dem neuesten Call of Duty bei ihren Spielern und geben ein paar weitere Daten bekannt:

Seit Release haben Spieler gemeinsam mehr als 200 Millionen Stunden gespielt

Seit Release wurden auf allen Plattformen zusammen über eine Milliarde Matches absolviert

Wie geht es mit Modern Warfare 2 weiter?

Zu guter Letzt sollten Fans außerdem beachten: Mit Modern Warfare 2 geht es noch weiter. So starten am 16. November 2022 der DMZ-Modus und auch Season 1, parallel dazu öffnet ebenfalls das neue Battle Royale Warzone 2 seine Pforten. Am 14. Dezember 2022 folgt dann das große Mid-Season-Update Season 1 Reloaded, das Hand in Hand mit den neuen Raids für den Koop-Modus Special Ops geht.

Da 2023 kein neues Call of Duty erscheinen soll, dürfen sich Fans ebenfalls auf einen weitreichenden Post-Launch-Support einstellen. Gerüchten zufolge soll uns nicht nur das größte Map-Update in der CoD-Geschichte , sondern sogar eine Erweiterung der Singleplayer-Kampagne erwarten.

Wie gut ist CoD: Modern Warfare 2 überhaupt?

Call of Duty: Modern Warfare 2 kann allemal beeindruckende Verkaufs- und Spielerzahlen für sich verweisen. Was wir von der Story-Kampagne und dem Koop-Modus halten, könnt ihr in unserem ausführlichen GameStar-Test nachlesen:

Das bedeutet jedoch nicht, dass das Spiel gänzlich ohne Probleme auskommt. Ganz im Gegenteil: Zum Launch hatten zahlreiche Spieler mit technischen Schwierigkeiten, Bugs und Abstürzen zu kämpfen. Ebenso stören sich viele Fans an fehlenden Inhalten, die erst in den kommenden Wochen und Monaten nachgeliefert werden.

Wie gefällt euch Call of Duty: Modern Warfare 2 bisher? Was für Erfahrungen habt ihr mit dem Multiplayer-Modus machen können? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr für die Zukunft des neuesten CoDs? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!