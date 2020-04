CoD: MW will mit Preiserhöhungen ein Problem von Warzone lösen

Die Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare ist da. Und der aktuelle Patch bringt nicht nur Neuerungen für das Hauptspiel, sondern betrifft auch den bei Millionen Spielern beliebten Battle-Royale-Modus Warzone. Eine saftige Ingame-Preiserhöhung soll jetzt nämlich ein Balancing-Problem lösen.

Mehr zu den Änderungen in Season 3 findet ihr in unserem großen Hub zum Season-Start und die vollständigen Patch Notes samt Download-Größe hier:

Wer ein eigenes Loadout will, muss sparen

Der neue Patch kam mit einer erneuten Preiserhöhung für den Loadout Drop. Dieser erlaubt, in der Hitze des Gefechts alle seine bereits freigeschalteten besten Waffen anzufordern. Das ist in Warzone besonders praktisch, weil ihr sonst nur zufällig gefundene Waffen und Ausrüstung zur Verfügung habt. Ist eure Lieblingswaffe nicht dabei, habt ihr also Pech gehabt ohne Loadout Drop, mit dem ihr eure Bewaffnung auch perfekt auf bestimmte Perks abstimmen könnt.

Zunächst kostete das nützliche Feature 6.000 Dollar Ingame-Währung, doch der Preis ist erst auf 8.000 und dann schließlich 10.000 Dollar gestiegen. Schnell viel Geld zu verdienen, wird damit umso wichtiger. An Zaster kommt man in Warzone unter anderem über Kopfgeldjäger-Aufträge und andere Missionen.

Die Season 3 macht Warzone außerdem um einiges umfangreicher und bringt neue Maps, Operator, neue Waffen und auch einen eigenen Battle Pass mit, den wir für euch analysieren.