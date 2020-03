Der Hype um Call of Duty: Warzone wächst weiter. Wie Activision via Twitter mitteilte, haben inzwischen 30 Millionen Spieler das Battle Royale gespielt. Damit verdoppelt CoD: Warzone seine Spielerzahlen binnen fünf Tagen, nachdem es fünf Tage nach Release am 10. März bereits 15 Millionen Nutzer verzeichnen konnte.

