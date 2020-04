Kaum startet die dritte Season von Call of Duty: Warzone, schon sticht unter den zahlreichen Neuerungen eine ganz besonders heraus. Denn der aktuelle Star des Updates ist ausgerechnet eine Pistole.

Die Foxtrot: Renetti wird von Spielern gerade als die mächtigste Waffe im Spiel gehandelt, doch stimmt das oder übertreibt die Community?

Was macht die Rinetti so gefährlich?

Übermächtiger Drei-Schuss-Modus: In ihrer Standardausgabe erscheint die Foxtrott: Rinetti nicht stärker als eine normale halbautomatische Pistole, richtig mächtig wird sie aber durch die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten. Mithilfe eines nur für diese Waffe verfügbaren Laufs könnt ihr nämlich auf einen Drei-Schuss-Modus umschalten, der eure Gegner ordentlich unter Druck setzt. Diesen Modus gibt es sonst für keine der im Spiel verfügbaren Sekundärwaffen und macht die Rinetti damit einzigartig.

Der Youtuber Obligated erklärt in seinem ersten Video zu der Thematik, dass die Pistole mit dem Bust-Modus zu nutzen, geradezu ein Cheat ist:

"Dieses Teil verbrennt die Munition geradezu, es ist wahnsinnig. [...] Die Waffe tötet so schnell, man benötigt überhaupt keinen Skill dafür. [...] Wenn ihr eine Allround-Waffe wollt, ist diese Pistole so gut. Sie könnte auch genauso gut eine Maschinenpistole sein."

Fast wie John Wick: Dass ihr damit tatsächlich durch die Map heizen und ein Squad nach dem anderen auseinandernehmen könnt, beweist Youtuber Sgt.Vittie mit einer wahnsinnigen Killstreak:

Aber: Meta-Entwicklung abwarten! Auch andere Youtuber haben die Pistole bereits für sich entdeckt und bezeichnen sie ebenfalls als völlig übermächtig. Natürlich muss man aber sehen, ob diese Einschätzung auch für die Zukunft gilt.

Immerhin ist die Waffe erst seit einem Tag im Spiel, und wie immer sollte man erstmal die Meta-Entwicklung abwarten und schauen, wie sich die Pistole auf lange Sicht im Spiel macht.

14 0 Mehr zum Thema Was steckt im Battle Pass von CoD: Modern Warfare Season 3? Preis, Waffen & Operator im Überblick

Wie kommt ihr an die Waffe ran?

Gratis im Battle Pass: Sowohl die Rinetti als auch die SKS, also die andere neue Waffe von Season 3, könnt ihr über den kostenlosen Battle Pass freischalten. Dabei befindet sich die vermeintlich überstarke Pistole auf Rang 15, das halbautomatische Gewehr SKS hingegen auf Rang 31. Beide Waffen bekommt ihr aber auch, wenn ihr den Battle Pass nicht besitzt, denn sie gehören zu den Gratis-Items im Pass.

Tipps und Tricks: Falls ihr euch mit der neuen Waffe nun direkt ins Getümmel stürzen wollt, hat euch der bereits erwähnte Youtuber Obligated einen Überblick über sämtliche Waffen-Mods mit zugehörigem Gameplay hochgeladen.

Man sieht also, die Community ist beim Herumtüfteln mehr als fleißig und liefert Call of Duty eine Popularität, von der andere Shooter-Marken aktuell nur Träumen können. Woran das liegt, erfahrt ihr in unserer Analyse zum Triumph von Call of Duty.