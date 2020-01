Colin Farrell als Pinguin in The Batman, erstes Bild aufgetaucht

Bereits vor einiger Zeit kam das Gerücht auf, dass Colin Farrell die Rolle des Pinguins in Matt Reeves' kommendem DC-Film The Batman übernehmen könnte - nun folgt die offizielle Bestätigung durch den Regisseur.

Wie bereits bei den vorherigen Darstellern nutzte Reeves Twitter zur Bestätigung der Neuigkeit: Er teilte ein GIF von Colin Farrell mit der Unterschrift: »Wait - is that you, #Oz?« und einem Fledermaus-Emoji. Oz ist die Abkürzung des richtigen Namens des Pinguins, Oswald Cobblepot. Der Tweet ist nicht ganz so direkt wie seine bisherigen Ankündigungen, jedoch deutet er eindeutig auf Farrell als Pinguin hin.

Seit kurzem laufen die Dreharbeiten für den neuen Batman-Film in London. Twitter-User Wade Gravett hatte das Glück, dass diese direkt vor seinem Bürogebäude stattfinden und gleich mal ein paar Fotos geteilt.

Die Bilder zeigen unter anderem Bruce Wayne (Robert Pattinson), der gerade auf einem Motorrad sitzt. Auf einigen Bildern trägt er einen Helm, so dass es sich um ein Stunt Double halten könnte - auf anderen Bildern ist Pattinson jedoch recht eindeutig erkennbar.

Just want to clear something up!

My pic on the left was taken at 12.30pm when they used a stand-in to set up the shot.

My pic on the right was taken at 3.30pm when filming was active and it's clearly Robert Pattinson.

Trousers, boots, jacket all have differences ? pic.twitter.com/htYFo2onbr