Am 25. Juni 2021 schlüpft Robert Pattinson in die Rolle von Gothams Dunklen Ritter, wenn The Batman in den Kinos startet. Und was wäre Bruce Wayne ohne seinen treuen Butler? Im Solo-Film für die Fledermaus wird nun Black-Panther-Darsteller und Venom-2-Regisseur Andy Serkis zu Alfred Pennyworth - wie The Wrap berichtet.

Damit wechselt Serkis, der durch seine Rolle als Gollum in den Der-Herr-der-Ringe-Filmen zu internationaler Berühmtheit gelangte, von Marvel zu DC, nachdem er in Avengers: Age of Ultron und Black Panther als Ulysses Klaue auftrat. Serkis und Regisseur Matt Reeves arbeiteten bereits beim Planet-der-Affen-Reboot zusammen, indem der Motion-Capture-Darsteller den Affen Caesar spielte.

Andy Serkis wird mit seinen aktuell 55 Jahren im Vergleich zu der The-Dark-Knight-Trilogie sowie Batman v Superman und Justice League eine weitaus jüngere Version von Alfred Pennyworth spielen, als seine beiden Vorgänger Michael Caine (72 Jahre während Batman Begins) und Jeremy Irons (68 Jahre während Dawn of Justice).

Ohnehin versprach Matt Reeves mit The Batman in eine etwas andere Richtung als vorangegangene Filme um DCs Fledermaus zu gehen: Der Regisseur möchte in seinem Film die Stärken von Bruce Wayne als Detektiv in den Vordergrund rücken. Und dabei sollen nicht zu wenige Gotham-City-Schurken zum Zug kommen.

Die sechs Super-Schurken für The Batman

Nachdem Zoe Kravitz als Catwoman und Paul Dano als der Riddler gecastet wurden, befindet sich nun der Phantastische-Tierwesen-Darsteller Colin Farrell in Verhandlungen, um die Rolle des Pinugins Oswald Cobblepot zu übernehmen. Zuvor sollte Jonah Hill als dieser Batman-Gegenspieler auftreten, die Verhandlungen scheiterten jedoch.

Insgesamt soll es Robert Pattinson in The Batman mit insgesamt sechs verschiedenen Super-Schurken zu tun bekommen, Gerüchten zufolge handelt es sich dabei neben Catwoman, dem Riddler und dem Pinguin um Firefly, dem Mad Hatter und Two-Face - zu diesen Rollen gibt es aktuell keine Casting-Informationen.

Dafür wird jedoch Westworld-Darsteller Jeffrey Wright den Police Commissioner Gordon verkörpern, nachdem Mahershala Ali der Rolle eine Absage erteilte, um im Marvel Cinematic Universe zum Vampir und Vampirjäger Blade zu werden.

The Batman startet unter der Regie von Matt Reeves am 25. Juni 2021 in den Kinos.

