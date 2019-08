Comanche kommt zurück - und zwar als Multiplayer-Spiel

Die in den 1990ern beliebte Helikopter-Actionspiel-Reihe Comanche feiert unter selbigem Namen eine Rückkehr in modernem Gewand. Aber anders als die Vorgängerreihe aus Gaming-Steinzeit setzt das neue Comanche auf Multiplayer-Gameplay. Dies gab Entwickler Nukklear während der gamescom Opening Night Live bekannt.

So funktioniert das neue Comanche

Ihr tretet in Matches gegen andere Spieler an und kämpft in luftigen Höhen um die Vorherrschaft. Dabei treffen auch asymmetrische Teams in offensiver oder defensiver Ausrichtung aufeinander. Nicht nur futuristische Helikopter kommen in Comanche vor. Auch steuert ihr Kampf-Drohnen, um eure Gegner vom Himmel zu holen.

Auf der offiziellen Website von Comanche könnt ihr euch für kommende Alpha- und Beta-Tests registrieren. Das Spiel soll Anfang 2020 zunächst im Early Access erscheinen.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungs-Teaser zu Comanche anschauen:

Hier gibt's zudem einige Screenshots von Comanche zu sehen:

Comanche - Screenshots ansehen