Bereits seit März 2020 ist das Remake von Comanche im Early-Access. Noch bevor das Spiel offiziell erscheint, könnt ihr neben einem Tutorial auch den vollständigen Mehrspieler-Modus ab jetzt dauerhaft kostenlos spielen.

Was bietet der Multiplayer derzeit?

Die Online-Gefechte lassen euch derzeit einen Objekt-basierten Modus, sowie Team Deathmatch spielen und werden zwischen zwei Teams mit jeweils vier Spielern ausgetragen. In Infiltration muss eine Seite angreifen und die andere verteidigen. In Blackbox hingegen geht es darum, mit eurem Team so viele Abschüsse wie möglich zu erreichen.

Besonderheit der Kämpfe ist, dass ihr jederzeit von eurem Comanche-Helikopter zu einer Drone wechseln und auch mit dieser in den Kampf eingreifen könnt, sowie einige Mini-Puzzle erledigt.

Spielmodi: Infiltration und Blackbox

Infiltration und Blackbox Maps: Drei Karten

Drei Karten Helikopter: Insgesamt fünf verschiedene Comanche-Helis

Insgesamt fünf verschiedene Comanche-Helis Dronen: Vier Dronen mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Einen kurzen Einblick zum Spiel gibt euch der Trailer von der gamescom im Jahr 2019. In dem seht ihr die Kämpfe zwischen den Helikoptern und auch den Einsatz der Dronen.

Gibt es Singleplayer?

Obwohl Comanche einst als reiner Multiplayer-Titel geplant war, entschied sich der Entwickler aufgrund von Fan-Feedback dazu, doch noch eine Einzelspielerkampagne einzubauen. Um die zu spielen, müsst ihr das Spiel allerdings kaufen.

zusammen mit dem jüngsten Update erweiterte das Studio diese um eine neue Mission namens Operation Fire Sale, für die ihr mit einem Horizon Comanche Militäreinrichtungen in den Alpen auskundschaften und attackieren müsst.

Wie macht sich Comanche?

Die Bewertungen auf Steam zu dem Spiel sind derzeit gemischt. Insgesamt gaben 66 Prozent der bisherigen Spieler eine positive Wertung ab. In denen lässt sich auch ein potentieller Grund herauslesen, wieso die Mehrspielerkomponente jetzt gratis ist: Zahlreiche Spieler beklagten lange Wartezeiten im Matchmaking, was wohl auf einen Mangel an Nutzern zurückzuführen sein könnte.

Das Gameplay selbst stößt hingegen durchaus auf Zuspruch, auch wenn ihr keine Simulation erwarten solltet. Die Steuerung scheint vielen Nutzern jedoch noch Probleme zu bereiten, obwohl manch Spieler auch diese durchaus positiv hervorhebt.