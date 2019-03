Das Survival-Strategiespiel Conan Unconquered erscheint am 30. Mai 2019 auf Steam, wie Publisher Funcom per Pressemeldung bekanntgab. Käufer können zwischen einer Standard-Version für 30 Euro und einer Deluxe-Edition für 40 Euro wählen. Somit siedelt sich das Echtzeit-Strategiespiel im mittleren Preissegment an.

Als Boni zum Hauptspiel bietet die Deluxe-Edition die folgenden Inhalte:

Kalanthes, eine magiebasierte Heldeneinheit

King-Conan-Heldeneinheit

den Soundtrack zum Spiel

E-Book zu Conan Unconquered

Conan Unconquered - Strategie-Spiel von C&C-Veteranen angekündigt

Was ist Conan Unconquered?

Das Echtzeit-Strategiespiel mischt Survival- und Horde-Elemente unter die bekannte RTS-Formel, wie es etwa They are Billions bereits vormachte. So muss der Spieler eine Basis mit starken Verteidigungsanlagen errichten und zudem eine Armee von Kämpfern ausbilden, um immer stärkeren Anstürmen von Gegnern standzuhalten.

Das Ganze findet im Universum des Low-Fantasy-Barbaren Conan statt, der zuletzt mit Conan Exiles einen Ausflug ins Multiplayer-Survival-Genre machte. Davor schickte Lizenzinhaber Funcom Spieler im MMO-Rollenspiel Age of Conan ins barbarische Land Hyboria.

Als Entwickler ist Petroglyph Games verantwortlich, ein Studio, das von den Erfindern von Command & Conquer gegründet wurde. Petroglyph hat unter anderem das 2015 erschienene Strategiespiel Grey Goo entwickelt.