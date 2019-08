Als die ersten Systemanforderungen für Remedys abgedrehtes Action-Adventure Control aufgetaucht sind, staunten viele Spieler nicht schlecht. Sogar bei den minimalen Anforderungen wurde unter anderem schon eine Nvidia GTX 1060/AMD RX 580 angegeben, was das Spiel sehr anspruchsvoll gemacht hätte.

So anspruchsvoll, dass die Webseite Game Debate, die hauptsächlich Systemanforderungen für PC-Spiele listet, Control im Vergleich sogar »zum anspruchvollsten PC-Spiel aller Zeiten« erklärte.

Diese happigen Systemanforderungen tauchten zumindest auf der Produktseite im Epic Store auf. Allerdings hätte sie Remedy vorher lieber nochmal (pardon) kontrollieren sollen. Dabei handelte es sich nämlich allem Anschein nach um einen Fehler. Mittlerweile sind die Anforderungen korrigiert und fallen deutlich niedriger aus.

Die minimalen Anforderungen umfassen jetzt nur noch eine Nvidia Geforce GTX 780, beziehungsweise AMD Radeon R9 280X als Grafikkarte. Als Prozessoren werden der Intel Core i5-4690 oder AMD FX 4350 genannt und nicht mehr der Intel i5-7500 oder AMD Ryzen 3 1300X.

Wer Control deshalb schon abgeschrieben hatte, kann sich also ab dem Release am 27. August wahrscheinlich doch in die PC-Version stürzen.

Control in der Vorschau: Das Beste aus Alan Wake und Quantum Break

Minimale Systemvoraussetzungen:

Prozessor: Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350

Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350 Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

Nvidia GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X Arbeitsspeicher: 8 GB

8 GB Betriebssystem: Windows 7, 64-bit

Windows 7, 64-bit DirectX: DX11

Empfohlene Systemvoraussetzungen: