»600 Stunden lang nicht bemerkt« - Cooles Detail in Cyberpunk 2077 sorgt für offene Münder

Im Gegensatz zu dieser Cyberpunk-Dame im Hintergrund hat V einen Mund - und den kann er auch nutzen.

Es ist schon faszinierend, was sich in Cyberpunk 2077 alles finden lässt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr per Knopfdruck die Motorradreifen zum Leuchten bringen könnt? Wir bis vor kurzem auch nicht! Jetzt ist noch ein weiteres Detail auf den zwei Rädern aufgetaucht, das der Reddit-User KamuiRil erst nach satten 600 Stunden bemerkt hat: V macht seinen Mund auf beim Sprechen.

Klingt jetzt total banal, aber selbstverständlich ist das definitiv nicht. Cyberpunk 2077 wird aus der Ego-Perspektive gespielt - wir sehen unsere Hauptfigur eigentlich nur, wenn wir uns im Menü ausrüsten oder wir in den Spiegel schauen - bei beiden Situationen bleibt V stets stumm.

Die Third-Person-Perspektive gibt’s aber dann doch unter einer Bedingung: Wir fahren gerade mit einem Vehikel durch Night City. Wer mit vier Reifen durch die Gegend cruist, wird auch nie einen Blick auf V erhaschen, auf dem Motorrad jedoch schon. Und wenn wir während der Fahrt telefonieren, dann gibt’s extra eine Animation für den Mund.

Die Mühe hätten sich die Entwickler auch ersparen können, wenn V immer einen Helm aufsetzen würde. Kaum jemand hätte sich vermutlich darüber beschwert.

Die Mundbewegungen sind nicht einmal wirres Gebrabbel! V spricht doch recht Lippensynchron zur Stimme. Viel Aufwand für ein Detail, das die meisten Spieler vermutlich niemals aktiv bemerken werden.

Jedoch wird in den Kommentaren erwähnt, dass die Mund-Animation für V nicht immer funktioniert - bei manchen Autos scheint es zu funktionieren, bei anderen bleibt die Klappe zu. Ein Spieler erzählt auch davon, dass V wohl den Mund öffnet, wenn der Gesprächspartner am Telefon spricht und bei den eigenen Sätzen bleiben die Lippen versiegelt.

Na Choombas, ist bei dem Anblick der offenen Münder auch eure Kinnlade ein Stockwerk nach unten gewandert? Und wünscht ihr euch jetzt noch mehr eine Third-Person-Sicht für Cyberpunk 2077 oder seid ihr sowieso lieber in der Ego-Perspektive unterwegs? Ist euch dieses Detail bereits aufgefallen oder war es euch nicht bewusst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!