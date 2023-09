»In 100 Spielstunden habe ich das nicht bemerkt« - In Cyberpunk 2077 motzt ein geheimer Tastendruck euer Bike auf

Cyberpunk 2077 ist manchmal schon ein bisschen wie Klavierspielen: Es gibt so viele Tasten und Funktionen und Möglichkeiten, dass man rasch den Überblick verliert - gerade mit Maus und Tastatur. Mal lädt R die Waffe nach, mal wählt ihr damit Radiosender, mal müsst ihr F gedrückt halten, mal nicht. Und dann gibt es Tastenkürzel, die euch das Spiel gar nicht erst verrät - oder die sich durch Patches ändern.

Zum Beispiel existiert seit ein paar Patches eine ziemlich coole versteckte Funktion, mit der ihr eure Motorräder aufmotzen könnt. Ein Nutzer auf Reddit hat sogar über 100 Stunden im Spiel versenkt, ohne über dieses Feature zu stolpern. Das wollen wir natürlich bei euch verhindern!

Der Glow-Up sieht dann so aus:

Mit Leuchte Ohne Leuchte

Um den Effekt in der aktuellen Version 2.0 einzuschalten, schwingt ihr euch aufs Bike und drückt mit Maus und Tastatur V . Also die Taste, nicht eure Spielfigur. Mit dem Gamepad müsst ihr das Steuerkreuz nach links drücken, um den Effekt zu aktivieren. Das funktioniert übrigens mit jedem Motorrad und erhöht nachweislich eure Coolness, selbst wenn ihr keine Tron-Fans seid:

In der Stadt der Neonlichter macht so ein Bike einiges her.

Spielerisch hat der Leuchteffekt logischerweise keine Auswirkungen, aber er ist trotzdem ein nettes kleines interaktives Detail, das den Umgang mit Fahrzeugen noch ein bisschen spaßiger macht. Mit Update 2.0 habt ihr nun außerdem die Möglichkeit, während der Fahrt zu schießen, außerdem gibt's ein neues verstecktes, voll ausgestattetes Waffenfahrzeug sowie mehrere neue Radiosender. Es lohnt sich also mehr denn je, Zeit mit dem eigenen Bike oder dem eigenen Auto zu verbringen.

Wie schaut's bei euch aus? Kennt ihr weitere kleine Kniffe, die euch das Spiel nicht auf den ersten oder zweiten Blick verrät? Dann teilt sie gerne in den Kommentaren mit, so haben wir alle was davon. Oh, und wir empfehlen euch natürlich, im Spiel eine passende LED-Leuchtjacke zu tragen, um den Neon-Look zu perfektionieren. Vroom, vroom.