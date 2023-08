Eigentlich hatte Valve bei der Ankündigung von Counter-Strike 2 versprochen, dass die Neuauflage ihres Taktik-Shooters im Sommer 2023 erscheinen soll. Jetzt ist der Sommer da, doch noch immer gibt es kein offizielles Statement oder ein Releasedatum vom Publisher.

Nun streng genommen hat Valve für den Release noch ein wenig Zeit. Das Sommer-Quartal dauert offiziell noch bis zum 30. September. Doch langsam brennt es den CS-Fans unter den Fingern, endlich mehr über das Spiel zu erfahren.

Denn bisher durften nur wenige ausgewählte Spieler im Zuge eines Limited Tests in Counter-Strike 2 reinschnuppern.

Alle Maps, alle Modi

Ein Update für diesen Limited Test deutet nun allerdings darauf hin, dass der Release des fertigen Spiels kurz bevor steht. Bisher waren innerhalb der Testversion immer nur ausgewählte Karten und Modi spielbar.

Mit dem Patch vom 17. August schaltete Valve nun alle bisher bekannten Karten innerhalb der Beta frei. Die Maps sind ab sofort im Casual- und Deathmatch-Modus spielbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Doch damit nicht genug. Zusätzlich zu den Karten wurden alle bisher im Test verfügbaren Spielmodi nun auch für offline Matches verfügbar gemacht. Das heißt, ihr braucht zum Spielen keine Internetverbindung mehr.

Steht der Release kurz bevor?

Viele Spieler sehen in diesen Änderungen den Beweis, dass Counter-Strike 2 so gut wie fertig ist. Auch wir gehen aktuell davon aus, dass das Spiel in den nächsten Wochen erscheint. Eine Bestätigung seitens Valve steht jedoch noch aus.

Ein Fan hatte vor kurzem vermutet, dass CS2 am 24. August erscheinen soll - also schon in einer Woche. Die Beweislage dafür war aber dünn. Trotzdem hat Valve nicht mehr viel Zeit, wenn sie ihr Sommer-Versprechen halten wollen.

Die Patch Notes vom 17. August

Abschließend haben wir euch noch die Patch Notes des Updates vom 17. August aufgelistet, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, was alles überarbeitet wurde. Ihr könnt diese im Original hier abrufen.

Maps

All maps previously shipped in the Limited Test are available in casual and deathmatch matchmaking

All maps and game modes previously shipped in the Limited Test are available for offline play

Gameplay

Dropped bombs no longer sink in water

Reworked the bullet penetration system

Enabled bot takeover where applicable

Freut ihr euch auf Counter-Strike 2? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Shooter-Fortsetzung? Braucht es überhaupt ein Counter-Strike 2? Was muss Valve eurer Meinung nach liefern und worauf könntet ihr verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!