Fan will den Release von Counter-Strike 2 geknackt haben - mit einer absurden These

Auf der Karte Overpass soll sich das Releasedatum von Counter-Strike 2 verstecken.

Spieleentwickler verstecken immer wieder kleinste Details oder verrückte Eastereggs in ihren Spielen. In Battlefield schickt man euch etwa auf große Schnitzeljagden, und in Diablo 4 suchen die Fans nach dem legendären Kuhlevel.

Dagegen soll sich in der Beta von Counter-Strike 2 ein wichtiges Geheimnis vor eurer Nase befinden, so behauptet nun ein Fan. Allerdings könnte es sich bei dieser Theorie auch nur um einen Witz handeln.

Das Releasedatum als Uhrzeit?

Als Counter-Strike 2 im März 2023 angekündigt wurde, gab es Bilder, Gameplay-Videos mit massig Infos, und es startete bald eine geschlossene Beta zum neuen Shooter. Über das genaue Releasedatum schweigt sich Valve jedoch bis heute aus. Irgendwann im Sommer soll das Spiel angeblich erscheinen, doch das Zeitfenster für eine Ankündigung schließt sich immer weiter.

Auf Twitter behauptet jetzt ein Fan, des Rätsels Lösung gefunden haben, versteckt unter unser aller Augen. Nun ja, zumindest vor den Augen der Beta-Spielerinnen und -Spieler. Denn laut dem Twitter-Post sollen zwei Uhren auf der CS2-Karte Overpass den Release als Uhrzeit anzeigen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Laut dieser Theorie würde Counter-Strike 2 entweder am 5. oder am 24. August die Pforten für alle Spielerinnen und Spieler öffnen. Ob Valve hier aber tatsächlich eine versteckte Ankündigung machen wollte, oder eher ein Entwickler einfach eine zufällige Uhrzeit für dieses Asset gewählt hat, ist nicht wirklich eindeutig. Möglicherweise erlaubt sich hobshy hier auch einfach nur einen Scherz.

Falls CS2 tatsächlich wie angekündigt noch im Sommer 2023 erscheint, bleibt Valve aber nicht mehr allzu viel Zeit für eine Ankündigung. Dass man sich einen möglichst späten Termin im Sommer Ende August heraussucht, wäre auch gut möglich.

Wer weiß, vielleicht erweist sich die ziemlich haltlose Fan-Theorie doch noch als wahr.

Was haltet ihr von der ziemlich dünnen Fan-Theorie zur Veröffentlichung von Counter-Strike 2? Glaubt ihr, es handelt sich ohnehin nur um einen Scherz, oder haltet ihr es für möglich, dass Valve tatsächlich das Releasedatum so gut einsehbar im Spiel versteckt? Und denkt ihr, dass CS2 noch im Sommer erscheinen wird? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!